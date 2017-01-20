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20 января 2017, 11:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС наложил на «Томь» запрет на регистрацию новых футболистов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб «Томь» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В четверг состоялись заседания палаты по разрешению споров РФС, по итогам которых было принято принято решение удовлетворить заявления игроков Сергея Кузнецова, Максима Тишкина, Артема Ярмолицкого, Аслана Дудиева, Александра Жирова, Сергея Самодина, Виталия Дьякова, Антона Коченкова и Петра Тена и обязать «Томь» выплатить им задолженности по зарплате.

Томский клуб, который пробился в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием и не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, проводится оценка имущества.

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