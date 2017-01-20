Джикия: Я не из робкого десятка, что скажут в «Спартаке», то и буду делать
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлением от первых тренировок в составе новой команды.
Футболист перешёл в зимнее межсезонье в стан
«С первого дня начали работать, все прекрасно знают, что мы поздно начали, 19 января, поэтому времени нет втягиваться. Заметил, что требуется в “Спартаке”, для себя отметил. Плюс быстрее
Нет ли комплекса, что рядом со мной более именитые и опытные игроки? А кто? (Улыбается.) Никакого комплекса, я тоже не первый день играю. Я не из робкого десятка. Я готов, что скажут, то и буду делать. Все условия есть для футболистов, поэтому нам остаётся готовиться и показывать футбол», — сказал Джикия в интервью клубному телевидению.
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