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20 января 2017, 11:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джикия: Я не из робкого десятка, что скажут в «Спартаке», то и буду делать

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлением от первых тренировок в составе новой команды.

Футболист перешёл в зимнее межсезонье в стан красно-белых из «Амкара». Подопечные Массимо Карреры приступили к первому сбору, который проходит в ОАЭ.

«С первого дня начали работать, все прекрасно знают, что мы поздно начали, 19 января, поэтому времени нет втягиваться. Заметил, что требуется в “Спартаке”, для себя отметил. Плюс быстрее чуть-чуть игра, это объяснимо. В целом правила футбола знаю.

Нет ли комплекса, что рядом со мной более именитые и опытные игроки? А кто? (Улыбается.) Никакого комплекса, я тоже не первый день играю. Я не из робкого десятка. Я готов, что скажут, то и буду делать. Все условия есть для футболистов, поэтому нам остаётся готовиться и показывать футбол», — сказал Джикия в интервью клубному телевидению.

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