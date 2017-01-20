Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
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Первая тренировка «Спартака»
— Подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня. К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами, — поделился впечатлениями Адриано.
Матчи: сыгранные и отмененные
«Локомотив», хотя и уступил швейцарскому «Базелю» (1:2), показал вполне добротную игру. Особенно во втором тайме, когда на поле вышла молодежь. Надо сказать, что швейцарский клуб находится на более поздней стадии подготовки и соперничать с ним в физике было нереально. Однако после перерыва «Локо» провел несколько интересных атак, одна из которых увенчалась голом имени Миранчука — Галаджана. О втором поклонники команды говорят уже давно. Талант! Вчера Артем забил свой первый гол за «Локомотив».
— Думаю, матч с «Базелем» можно занести в актив,
«Зенит», приучивший нас к ежедневным матчам, так и не сыграл с «Локомотивом» из Узбекистана. Вместо этого футболисты провели две тренировки: утром работали в тренажерном зале, а вечером сыграли в квадраты и провели серию двухсторонок. Сегодня «Зенит» проведет последний контрольный матч на первом сборе — все с тем же «Локомотивом».
«Ростов» завершил первый сбор в
К огромному сожалению, «Ростов», хотя и имеет возможность, не транслирует свои спарринги. Говорят, против Курбан Бердыев. Наставника ростовчан понять можно: как у всякой супертренерской команды у нее полно секретов, которые не хочется раскрывать. И
Вчера состоялось еще два матча. «Арсенал» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1), а «Оренбург» крупно уступил казахстанскому «Кайрату» (0:3).
ЦСКА и «Краснодар»: в ожидании первых спаррингов
Армейцы, вынужденные в Кампоаморе не только тренироваться, но и бороться со стихией — то снегопад, то ливень, первый спарринг проведут завтра. Соперник — швейцарский «Волен». Пока же Виктор Гончаренко
— Я работаю здесь вместе с командой с самого первого года, с 2010-го. Снега за это время не видел ни разу, дождик, конечно, был, но не такой ливень, как сейчас. Тренерам приходится вносить коррективы, тут никуда не денешься, — поделился опытом Щенников.
А «Краснодар» сыграет 22 января с китайским «Хэнань Цзянье». Да, с тем самым, что накануне уступил «Ростову». Вчера же «быки» тренировались в общей сложности 2 часа 20 минут, за которые отработали командные взаимодействия в атаке и обороне и сыграли двухсторонку. И, конечно, Смолов вновь не ушел с поля без забитого мяча.
Ближайшие матчи
20.01. «Крылья Советов» — «Пандурий», Румыния
20.01. «Терек» — «Лехия», Польша
20.01. «Зенит» — «Локомотив», Узбекистан
21.01. «Уфа» — «Лех», Польша
21.01. ЦСКА — «Волен», Швейцария
21.01. «Оренбург» — «Интер», Азербайджан
22.01. «Локомотив» — ЦСКА, Болгария
22.01. ЦСКА — «Пяст», Польша
22.01. «Анжи» — «Актобе», Казахстан
22.01. «Краснодар» — «Хэнань Цзянье», Китай
22.01. «Урал» — «Астра» Румыния
22.01. «Урал» — «Вииторул», Румыния.
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