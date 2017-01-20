Боккетти: При продлении контракта со «Спартаком» проблем не было

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Соглашение было пролонгировано на этой неделе, новый договор рассчитан до 30 июня 2020 года. Боккетти перешел в «Спартак» летом 2013 года из казанского «Рубина», за который выступал на протяжении трех лет.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в “Спартаке” и играть именно в этой команде. Ситуацию с продлением моего контракта нельзя назвать нервной, просто мы вели переговоры — это нормальный процесс. У нас не было проблем с руководством клуба относительно продления моего соглашения. Да, у меня были предложения от других команд, но я не хотел никуда уходить», — сказал защитник.

«Я читаю все, что пишут в прессе, и это не соответствует действительности. Я не думаю о том, какие условия или какой контракт у меня будет, для меня главное — играть в «Спартаке» и приносить ему пользу. Я очень хочу стать чемпионом в составе «Спартака», — заявил итальянец.

«Перед продлением контракта я разговаривал не только с главным тренером, но и с другими людьми в клубе. Они видели, что я хотел остаться, а я видел, что они хотят, чтобы я продолжил играть за «Спартак», — отметил защитник.

«После подписания контракта мои друзья Доменико Кришито и Паоло Каннаваро (защитники “Зенита” и итальянского “Сассуоло” соответственно — прим. ТАСС) шутили, что я хочу выкачать всю нефть из России, поэтому подписал контракт. Мы вместе посмеялись. Ну, а если серьезно, ребята пожелали мне удачи», — поведал Боккетти.