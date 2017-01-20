Вратарь Юрченко остается в «Анжи»

Ранее сайт телеканала «Матч ТВ» опубликовал информацию, согласно которой 30-летний Юрченко продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале».

«Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. “Анжи” рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества», — сказали в пресс-службе.

Также в клубе отметили, что решение по проходящему просмотр в «Анжи» Евгению Ткачуку будет в конце сбора, либо в начале следующего.

Юрченко выступает за «Анжи» с марта 2016 года. В прошлом сезоне вратарь провел за махачкалинский клуб 12 матчей и летом подписал полноценный контракт. В текущем сезоне Юрченко не сыграл еще ни одной встречи.