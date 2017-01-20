Вратарь Юрченко остается в «Анжи»
МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь футбольного клуба «Анжи» Давид Юрченко остается в команде, клуб на него рассчитывает. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе махачкалинского клуба.
Ранее сайт телеканала «Матч ТВ» опубликовал информацию, согласно которой 30-летний Юрченко продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале».
«Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. “Анжи” рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества», — сказали в
Также в клубе отметили, что решение по проходящему просмотр в «Анжи» Евгению Ткачуку будет в конце сбора, либо в начале следующего.
Юрченко выступает за «Анжи» с марта 2016 года. В прошлом сезоне вратарь провел за махачкалинский клуб 12 матчей и летом подписал полноценный контракт. В текущем сезоне Юрченко не сыграл еще ни одной встречи.
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