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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28492066/
20 января 2017, 11:05 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Каннаваро — Боккетти и Кришито: Вы оставите Россию без газа

Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро в шутливой форме прокомментировал подписание нового контракта Сальваторе Боккетти со «Спартаком».

Защитник <span class=error>Сассуоло</span> <span class=error>Паоло</span> Каннаваро в шутливой форме прокомментировал подписание нового контракта <span class=error>Сальваторе</span> Боккетти со Спартаком. Увеличить
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Итальянец, заключивший соглашение с красно-белыми, на своей странице в Instagram выложил фото, под которым Доменико Кришито написал, что вскоре он договорится о продлении контракта с «Зенитом».

В свою очередь, Каннаваро пошутил, что таким образом итальянские футболисты оставят Россию без газа.

Соглашение Бокетти со «Спартаком» рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что Кришито, контракт которого рассчитан до 2018-го, в ближайшее время может продлить договор с сине-бело-голубыми.

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