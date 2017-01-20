Каннаваро — Боккетти и Кришито: Вы оставите Россию без газа
Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро в шутливой форме прокомментировал подписание нового контракта Сальваторе Боккетти со «Спартаком».
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Итальянец, заключивший соглашение с
В свою очередь, Каннаваро пошутил, что таким образом итальянские футболисты оставят Россию без газа.
Соглашение Бокетти со «Спартаком» рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что Кришито, контракт которого рассчитан до 2018-го, в ближайшее время может продлить договор с
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