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Итальянец, заключивший соглашение с красно-белыми, на своей странице в Instagram выложил фото, под которым Доменико Кришито написал, что вскоре он договорится о продлении контракта с «Зенитом».

В свою очередь, Каннаваро пошутил, что таким образом итальянские футболисты оставят Россию без газа.