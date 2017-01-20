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20 января 2017, 11:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Страндберг: Время в ЦСКА было для меня уроком и полезным опытом

Бывший нападающий ЦСКА Карлос Страндберг прокомментировал переход в «Вестерло».

В январе «армейцы» продали футболиста в «Брюгге», а руководство нового клуба отдало шведа в аренду.

«Я не рассматриваю переход в “Вестерло” как шаг назад. Для меня это прекрасная возможность показать, чего я стою. Я знаю, что такое бельгийский футбол, здесь непростая конкуренция, молодые игроки имеют возможность развиваться. Хочу помочь “Вестерло” избежать вылета, но я должен сначала адаптироваться.

Что касается карьеры в ЦСКА, я доволен этим периодом. Для меня это было уроком и полезным опытом», — цитирует Страндберга Gazet van Antwerpen.

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