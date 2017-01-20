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20 января 2017, 10:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Скрипченко был вызван на допрос в полицию из-за матча «Урал» — «Терек»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко, ранее работавший в «Урале» на аналогичной должности, был вызван на допрос в самарскую полицию из-за матча «Урал» — «Терек», которым ранее заинтересовалась европейская организация по борьбе с договорными матчами.

Главный тренер Крыльев Советов Вадим Скрипченко ранее работавший в Урале на аналогичной должности был вызван на допрос в самарскую полицию <nobr>из-за </nobr>матча Урал — Терек которым ранее заинтересовалась европейская организация по борьбе с договорными матчами. Увеличить
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Как сообщает «Лайф», 41-летний специалист расскажет сотрудникам правоохранительных органов детали и обстоятельства, которые сопутствовали проведению матча «Урал» — «Терек».

В октябре 2016 года в Екатеринбурге в рамках 12-го тура РФПЛ «Терек» одержал волевую победу над «Уралом» со счётом 4:1. По ходу матча при счёте 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Победа «Урала» в это же время котировалась за 21.00.

После встречи учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян сообщил «Чемпионату» о подаче заявления в генеральную прокуратуру по матчу. Заявление связано с подозрением о договорном матче (статья 184 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Так как Скрипченко теперь возглавляет самарский клуб, то на опрос его вызвало именно местное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Издание отмечает, что тренер сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.

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