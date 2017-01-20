Как сообщает «Лайф», 41-летний специалист расскажет сотрудникам правоохранительных органов детали и обстоятельства, которые сопутствовали проведению матча «Урал» — «Терек».



В октябре 2016 года в Екатеринбурге в рамках 12-го тура РФПЛ «Терек» одержал волевую победу над «Уралом» со счётом 4:1. По ходу матча при счёте 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Победа «Урала» в это же время котировалась за 21.00.



После встречи учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян сообщил «Чемпионату» о подаче заявления в генеральную прокуратуру по матчу. Заявление связано с подозрением о договорном матче (статья 184 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Так как Скрипченко теперь возглавляет самарский клуб, то на опрос его вызвало именно местное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Издание отмечает, что тренер сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.