Чемпион СССР 1984 года Чухлов: Я в шоке от селекционной работы «Зенита»

«Я в шоке от селекционной работы “Зенита”! Клуб скупил всех, кого можно, доведя число находящихся на балансе команды футболистов до пятидесяти. Как можно за месяц раскрыть потенциал новичков и создать фактически новую команду — ума не приложу. Опять появятся обиженные и оскорблённые, с кем-то надо прощаться, кому-то объяснять перевод в резерв. Словом, не понимаю политики “Зенита”. Своих не воспитываем, пополнение черпаем из клубов РФПЛ и ФНЛ, искусственно снижая уровень конкуренции в чемпионате России. Зачем? Посмотрите правде в глаза: за последние три года из новобранцев у нас никто толком не заиграл», — сказал Чухлов.