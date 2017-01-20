Чемпион СССР 1984 года Чухлов: Я в шоке от селекционной работы «Зенита»
Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов выразил недовольство селекционной работой петербургского клуба.
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«Я в шоке от селекционной работы “Зенита”! Клуб скупил всех, кого можно, доведя число находящихся на балансе команды футболистов до пятидесяти. Как можно за месяц раскрыть потенциал новичков и создать фактически новую команду — ума не приложу. Опять появятся обиженные и оскорблённые, с
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