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20 января 2017, 10:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Чемпион СССР 1984 года Чухлов: Я в шоке от селекционной работы «Зенита»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов выразил недовольство селекционной работой петербургского клуба.

Чемпион СССР 1984 года в составе Зенита Борис <span class=error>Чухлов</span> выразил недовольство селекционной работой петербургского клуба. Увеличить
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«Я в шоке от селекционной работы “Зенита”! Клуб скупил всех, кого можно, доведя число находящихся на балансе команды футболистов до пятидесяти. Как можно за месяц раскрыть потенциал новичков и создать фактически новую команду — ума не приложу. Опять появятся обиженные и оскорблённые, с кем-то надо прощаться, кому-то объяснять перевод в резерв. Словом, не понимаю политики “Зенита”. Своих не воспитываем, пополнение черпаем из клубов РФПЛ и ФНЛ, искусственно снижая уровень конкуренции в чемпионате России. Зачем? Посмотрите правде в глаза: за последние три года из новобранцев у нас никто толком не заиграл», — сказал Чухлов.

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