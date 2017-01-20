«Побоялся сказать Слуцкому о болезни…». Фёдор Чалов от А до Я
Как музыка потеряла перспективного пианиста, а футбол обрёл многообещающего нападающего: история форварда ЦСКА Фёдора Чалова из первых уст.
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Видимо, что-то случилось...
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«Армеец»
— С детства за ЦСКА — это про меня. Папа, брат болели за
Бомбардир
— Я всегда играл нападающего. Забивал. Статистику не вёл, но, думаю, около сотни голов в школе набежало. В 13 лет на первом чемпионате России для нашего возраста «лучшего бомбардира» взял. Но самое яркое воспоминание юношества — пять голов «Спартаку». Как на крыльях летал — ощущения нереальные! Перед чемпионатом мира в Чили эти голы мне очень помогли — добавили уверенности.
Вес
— Я был не то чтобы пухлым, но упитанным мальчиком. Покушать любил — шоколадки, газировка… Коваль просил внимательнее относиться к питанию. Я прислушался, и проблема лишнего веса ушла сама собой — с годами вытянулся, постройнел.
Гончаренко
— Виктор Михайлович часто подходит, объясняет
Даниил
— Даня на четыре года старше. Сам играл с пацанами и меня за компанию брал на коробку. Бывало, дрались, как всегда у братьев бывает. Но нечасто и несильно. За год до окончания «Юного динамовца» брат перешёл в «Москву». Она развалилась. Был вариант с ЦСКА, но он выбрал «Локомотив». Год отбегал за дубль — без зарплаты, за спасибо. В «Локо-2» не взяли — поехал в Хабаровск. После «СКА-Энергии» была «Томь», а теперь — «Мордовия». Матчей 7−8 осенью провёл. По амплуа — правый защитник, но может и в центре сыграть.
«Енисей»
— Перед летними сборами с основой волновался даже сильнее, чем перед официальным дебютом.
Жамалетдинов
— В дубле мы с Тимуром неплохо понимали друг друга на поле: ассистировали друг другу, забивали. Теперь вместе на сборе первой команды работаем.
Заграница
— С детства переживаю за «Челси» — тоже, наверное, «тлетворное влияние» брата. Состав у лондонцев звёздный был. Шевченко… Дрогба — вообще великий. Монстр. Во многом
Интернет
— В Сети зависаю не больше других. На постоянной основе использую два приложения — What’sApp и «Инстаграм». Друзья показывали фейковые аккаунты в «ВКонтакте». Люди
Конь
— Всем известно, что ЦСКА — это «кони», так что ничего обидного в этом прозвище не вижу. Друзья, спартачи подкалывают: «Эй ты, конь». Я в долгу не остаюсь.
Лига чемпионов
— Не думал, что выйду против «Байера». Даже после предматчевой тренировки, на которой наигрывался состав, до конца не верил в своё счастье. В голове крутилось: «Что-то странное… Может, случайно поставили с основой?». Вечером должна была быть теория, но её перенесли на следующий день
«Молодёжка»
— Вспоминается первый матч за «молодёжку» и гол «Вольфсбургу». А ещё — дерби со «Спартаком» сразу после сборов, в марте 2016-го. У всех глаза горели, все хотели сыграть. И тут из основы спускают Страндберга с Натхо. Обоих нужно ставить. Гришин перед матчем объяснил ситуацию, велел готовиться на второй тайм. После перерыва вышел — и забил: одним касанием принял мяч после выноса нашего вратаря, а вторым перекинул чужого. Эмоции зашкаливали!
Номер
— Я мог бы наплести, что в цифре 63 скрыта любимая девятка: 6+3=9. На самом деле никакой предыстории нет. Какой номер в дубле дали, под таким и играю. Меня он устраивает.
Основа
— На первой тренировке после возвращения с Евро Леонид Викторович подозвал к себе: «Теперь тренируешься с нами, а играешь за дубль». Я так растерялся, что только и пробормотал: «Спасибо большое!». Леонид Викторович улыбнулся: «Это тебе спасибо — за то, что голы забиваешь».
«Покер»
— Бывают дни, когда залетает всё. У меня такой на «Монако» пришёлся. До первого пропущенного мяча хозяева рубились на равных, а после второго сломались и получили ещё три.
Родители
— Мама — это всё. Всегда поможет. Сейчас она не работает — о нас с братом и младшей сестрой заботится. Меня на тренировки возила и теперь ещё иногда подбрасывает, если опаздываю.
Ума не приложу, с чего комментатор матча не то с «Арсеналом», не то с «Байером» взял, что мой отец художник. Один сказал — другие подхватили. Мы потом всей семьёй смеялись. Папа действительно творческая личность, но в другой области. Работает в МАИ, а на досуге с мамой участвует в постановках любительского театра при институте. Пишет сценарии, сочиняет музыку, играет.
Слуцкий
— Слуцкий часто разговаривал со мной. Вдаваться в детали мне бы не хотелось. Если в общих чертах, тренер советовал быть настойчивее, наглее в игре.
Трофеи
— Дома есть уголок с медалями и призами — моими, Даниными. Сестра, ей девять лет, подтягивается. В последний год в школе стали чемпионами Москвы — это пока самый значимый мой успех. Есть бронзовая медаль молодёжного первенства. А вот серебро Суперкубка за достижение не считаю. Я посидел на лавочке, команда проиграла. Есть ещё приз лучшего игрока с
«Урал»
— Я паршиво себя чувствовал в день матча — слабость во всём теле, вялость, температура. Ещё и погода ужасная: холодина, снег валит. Но я никому ничего не сказал — побоялся, что выведут из состава. Повезло, забил — мы такие комбинации наигрывали. Но в раздевалку в перерыве зашёл совершенно бледный. Доктора настояли на замене, счёт к тому времени уже 4:0 был. Слуцкий, думаю, так и не узнал, что я больным вышел на игру.
Фортепиано
— Папа хотел сделать из нас с братом музыкантов — отдал на отделение фортепиано при общеобразовательной школе. Потом добавилась флейта. Так я
Хорошист
— Отличником не был, но и двоечником — тоже. Было непросто везде поспеть, но троек в четвертях не получал. Сейчас учусь в академии физической культуры.
Цель
— Ближайшая задача — закрепиться в основном составе ЦСКА и играть.
Чили
— На юношеском ЧМ ничего, кроме отеля со стадионами, не видели — впритык к турниру прилетели. Уругвай, где готовились к чемпионату, чуть лучше рассмотрели: красивая природа, шикарные пляжи. Группу мы выиграли, а вот Эквадору в 1/8, к сожалению, по игре «влетели». Потеря нескольких основных игроков сказалась. Из того созыва в
Широков
— Широков постоянно подстёгивал, в основном в своей фирменной, шутливой, манере. А один раз выручил меня — до метро на машине с базы подвёз, когда я на клубный автобус опоздал. Неудобно было просить, но Роман абсолютно нормально отреагировал: «Конечно, садись, какие вопросы?».
Эгоизм
— Важное качество для нападающего. Иногда нужно быть большим эгоистом. Понимаю это, но всё равно часто вместо удара отдаю передачу. Почему не отдать, если партнёр в более выгодной позиции?
Юмор
— Люблю пошутить, но до Васи Березуцкого мне в этом плане, конечно, бесконечно далеко.
Я
— Добрый, весёлый парень, который очень любит футбол.
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