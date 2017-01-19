Луиз Адриану: Хочу забить «Зениту» и напомнить о себе Луческу
Бразильский нападающий дал первое развернутое интервью после подписания контракта с
красно-белыми — на сборе в ОАЭ с футболистом поговорил спецкор «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
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Луиз Адриану покорил людей из «Спартака» еще в Москве. После перелета и подписания контракта поздним вечером он отправился гулять по клубному музею — и если даже некоторые российские игроки рассматривают это как воинскую повинность, то бразилец проявил неожиданную заинтересованность.
По рассказу руководителя департамента связей с общественностью
После прилета в Эмираты улыбался Луиз Адриану шире всех. Масштаб и сложность конкуренции с Зе Луишем ему только предстоит осознать. С кругом общения у него проблем нет — после первой тренировки он выходил со стадиона Zayed Sports Centre, оживленно беседуя с двумя другими бразильцами — Маурисиу и
Впрочем, уровень знания Луизом Адриану русского языка преувеличивать не стоит. Похоже, он понимал многие вопросы, но интервью шло через переводчика Глеба Дворецкого, которому отдельное спасибо — работал он быстро и качественно, что при ограничениях по времени (в моем случае это были 15 минут) всегда крайне важно. В команде, как говорят, Луиз тоже произносит
МОТИВАЦИЯ ПОСЛЕ «МИЛАНА»? ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!
— Агент Марко Трабукки, участвовавший в вашем трансфере, заявил в интервью «СЭ», что Луиз Адриану — первый футболист в истории, который переходит из серии А в чемпионат России с понижением зарплаты. В чем тогда состоит ваша мотивация при переходе из «Милана» в «Спартак»? — спрашиваю нападающего.
— Мотивация — играть в футбол (что в этом сезоне в «Милане» бразильцу давали делать крайне редко. — Прим. И. Р.). Мотивация — доказать, что я
— Вы выбрали 12-й номер, под которым играл ваш соотечественник Алекс, здорово капитанивший в «Спартаке». Кроме того этой номер традиционно приписывают болельщикам. Довольно смелое решение.
— Это действительно дань уважения спартаковским болельщикам, которые, знаю, являются настоящим 12-м игроком команды. Но также я хочу продолжить славную историю бразильских футболистов в «Спартаке», которую в том числе делал Алекс. Взяв 12-й номер, понимаю всю ответственность такого шага. Для меня это ответственность, и в то же время — некое давление на соперников.
— С Алексом давно знакомы?
— Да, он мой хороший приятель. Мы общаемся, дружим, живем в Бразилии недалеко друг от друга. Он сейчас в порядке. И говорил мне, что стоит ехать в Москву, рад за меня. И считает, что «Спартак» — хороший выбор, и здесь я смогу обрести себя вновь.
— Насколько большую роль в вашем решении перейти в «Спартак» сыграл личный разговор с Массимо Каррерой? И что больше всего произвело впечатление?
— Сначала мы с ним пообщались по телефону с помощью представителей «Милана». А потом уже лично. Конечно, очень хорошо и важно было услышать мнение главного тренера, понять, что он хочет от команды и от меня, почувствовать его амбиции. Лично для меня, прежде чем соглашаться на переход в
— Каррера рассказал вам, что в «Спартаке» есть центрфорвард Зе Луиш, один из лучших игроков команды в первой части сезона, — и что теоретически вы вполне можете оказаться на скамейке запасных? Как бы вы на такой поворот событий отреагировали?
— Да, конечно. Понятно, что у нас будет
— Писали, что в «Интернасионале» вы играли не на острие, а оттянутого нападающего, тогда как центрфорварда из вас сделал Мирча Луческу. Можете вспомнить эти навыки и сыграть вместе с Зе Луишем? Или это было уже слишком давно, и Каррера видит вас только центрфорвардом?
— Нет никаких проблем! Надо — сыграю по схеме в два нападающих, надо — оттянутого форварда. Как тренер решит, так и будет. Что же касается опыта игры в оттяжке в «Интернасьонале», он, если честно, небольшой. Я мало играл на этой позиции. Но проблем выйти на любое место, которое отведет мне тренер, и сделать там все, что окажется в моих силах, не будет.
К МОНТЕЛЛЕ — НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ. НО Я КАК МИНИМУМ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В «ШАХТЕРЕ»
— Мне рассказали, что два дня назад, несмотря на долгий перелет в Москву, вы поздно вечером провели много времени в музее «Спартака» и жаждали узнать побольше об истории своего нового клуба. Что вас там впечатлило?
— Классный музей! Он показывает всю историю клуба. Мне очень понравилась его современная мультимедийная составляющая. Сразу попросил показать мне голы нескольких интересных мне людей. В исполнении нашего генерального директора Сергея Родионова они оказались очень хороши! И, безусловно, моменты Алекса. Их мне тоже было интересно посмотреть. Красивые мячи.
— Какой музей лучше — «Спартака» или «Милана»?
— Оба классные. И тот, и другой представляют историю больших клубов. Каждого — по-своему: выглядят они
— Вы стали лучшим бомбардиром чемпионата Украины-2013/14, забив 20 мячей, сезоном позже опережали всех европейских снайперов в групповом этапе Лиги чемпионов. Какую голевую планку ставите перед собой в России на остаток нынешнего сезона и на следующий?
— Не ставлю себе
— Вам 29. Уверены, что сейчас вы не слабее, чем были в лучшие годы в «Шахтере»?
— Считаю, что остался как минимум на том же уровне. А может, даже в
— Но ведь в «Милане» вы играли мало. Почему,
— У тренера такая работа — выбирать футболистов в стартовый состав и определять, кто останется на лавке. Тренер работает сам, смотрит, как работаем мы, дает шансы игрокам. Не думаю, что здесь в
— Бакка и Лападула просто оказались сильнее вас?
— Не знаю. У меня нет объяснения, почему все произошло именно так.
ТЕПЕРЬ ИГРАЮ ЗА КАРРЕРУ. А ПРОТИВ ЛУЧЕСКУ ИЛИ
— Восемь сезонов вы играли у Луческу, главного тренера в своей жизни, забивали под его руководством гол в победном финале Кубка УЕФА, делали
— Сейчас мне нет разницы, против кого играть. Так сложилось, что Мирча Луческу стал моим соперником, вернее, тренером команды соперников. Да, он дал мне многое. Дал уверенность в своих силах, возможность раскрыться
В то же время для меня в этом нет никакой проблемы. Да, я помню свою историю, но сейчас главный тренер моей команды — Массимо Каррера. Именно он ведет меня вперед. И я буду играть за него и за свой новый клуб. А против кого — неважно, будь это Луческу или
— Принципиально ли для вас забить «Зениту»?
— Безусловно! Нападающие живут голами. Если забью — буду счастлив. Понятно, что очень важно будет показать себя в матче против «Зенита», напомнить о себе Луческу (улыбается). Но самое важное тут в том, что «Зенит» — принципиальный соперник «Спартака», конкурент, который пытается догнать нас. Буду искать возможность забивать всем командам, не только «Зениту». Но и в матче с ним буду очень стараться.
— С Луческу вы стали 6-кратным чемпионом Украины, выигрывали клубный чемпионат мира с «Интернасьоналом», Кубок УЕФА с «Шахтером», Суперкубок Италии с «Миланом». У большинства игроков «Спартака» нет опыта чемпионства. Вам не говорили, что психология победителя стала одной из главных причин вашего приглашения в «Спартак»?
— Конечно, это важный момент. Но думаю, что ребята не будут отставать от меня. Да, у меня большой победный опыт, однако здесь собрались футболисты, голодные до побед. И мы будем использовать те шансы, которые нам предоставляются. В том числе благодаря тому, как мы сами играем. Будем добиваться титулов со «Спартаком»!
— Понимаете, что «Спартак» — это не «Шахтер», где два года терпеливо ждали вашей адаптации, и надо будет начинать забивать голы сразу? Не может ли это вас морально закрепостить?
— Действительно, в «Шахтере» мне давали время, в «Спартаке» этого времени на раскачку не будет. Прекрасно это осознаю.
— Жулиану из «Зенита» впервые пригласили в сборную Бразилии. А вы надеетесь вернуться из «Спартака» в национальную команду, где последние два матча провели в марте 2015 года?
— В первую очередь я сейчас сконцентрирован на делах клуба. Сначала мне нужно заиграть за «Спартак», показать свой прежний уровень. Понимаю, что за чемпионатом России следят, и будут возможности для того, чтобы тренерский штаб сборной меня заметил. Надеюсь, что смогу вернуться в сборную — но для этого нужно играть и забивать мячи в «Спартаке».
— Лично знакомы с нынешним главным тренером сборной Бразилии Тите?
— Да.
— Неймар никак не отреагировал на ваш переход из «Милана» в «Спартак»? Никаких смс с комментариями от главной звезды сборной Бразилии не получали?
— Нет, никаких контактов с ним после моего перехода в «Спартак» не было.
ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОНЕЦКЕ, ВОСПРИНИМАЮ С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ
— С какими чувствами вспоминаете Донецк? Верите ли, что сейчас там непризнанное государство, и идет война?
— Для меня это болезненная тема. То, что происходит, очень грустно. По крайней мере, я воспринимаю это именно так — с болью в сердце. Думаю, и любой другой — тоже. Считаю, то, что там происходит, разрушило классный, очень красивый город. Город, в котором играли в красивый футбол на красивом стадионе. Город, который рос и развивался.
Там
— Когда начались события в Донецке, летом 2014 года многие бразильцы из «Шахтера» не приехали на зарубежные сборы, но в итоге вернулись в команду. Что тогда происходило?
— Конечно, не хотели. Но потом вернулись. Надо было оставаться профессионалами, нас просили об этом. И мы это сделали. Я делаю свою работу — играю в футбол. Конечно, события за его пределами могут быть неприятными, а могут развиваться позитивно, но я остаюсь вне этих событий, хотя знаю о них. Мое дело — играть. Теперь — в «Спартаке».
Ведь Массимо Каррера — не враг себе, и меньше всего ему хочется разрушить атмосферу, построенную им за первую часть нынешнего чемпионата. А если бы чистая зарплата игрока и вправду была такой, и при этом он проиграл бы конкуренцию Зе Луишу и сел на лавку, могла бы произойти история, подобная той, что больно ударила по «Спартаку» середины 2000-х
Конечно, бразильцу еще предстоит вписаться в коллектив. И далеко не факт, что конкуренция Луиза с Луишем в итоге окажется за первым, который на четыре года старше. Но уже видно одно: он не снизошел с высот «Милана» до чемпионата России, а готов пахать — неудача в Италии задела его за живое. На медицинских тестах, несмотря на долгое отсутствие игровой практики, он показал себя здорово. Да и не мог же резко «сдуться» человек, который два года назад был признан лучшим игроком группового этапа Лиги чемпионов и забил в нем девять голов.
Это мы, впрочем, скоро выясним. Луиз Адриану, поиграв в «Милане», добавит еще больше аромата Италии сегодняшнему «Спартаку». А аромат этот, как показывает сезон,
Игорь РАБИНЕР
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