Луиз Адриану: Хочу забить «Зениту» и напомнить о себе Луческу

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Луиз Адриану покорил людей из «Спартака» еще в Москве. После перелета и подписания контракта поздним вечером он отправился гулять по клубному музею — и если даже некоторые российские игроки рассматривают это как воинскую повинность, то бразилец проявил неожиданную заинтересованность.

По рассказу руководителя департамента связей с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга, южноамериканец, подойдя к панорамному залу, где можно увидеть видеонарезку, фото и статистику абсолютно каждого футболиста, сыгравшего хотя бы один официальный матч за «Спартак», сам (!) запросил две подборки — генерального директора красно-белых, а в прошлом великолепного центрфорварда Сергея Родионова и своего приятеля Алекса, в честь которого взял 12-й номер. Осознав, каким коллегой по амплуа был нынешний клубный руководитель, уважительно поцокал языком. Внушило.

После прилета в Эмираты улыбался Луиз Адриану шире всех. Масштаб и сложность конкуренции с Зе Луишем ему только предстоит осознать. С кругом общения у него проблем нет — после первой тренировки он выходил со стадиона Zayed Sports Centre, оживленно беседуя с двумя другими бразильцами — Маурисиу и экс-партнером по «Шахтеру» Фернанду. Да и перекинуться парой слов с русскоязычными одноклубниками пришелец из «Милана» может вполне.

Впрочем, уровень знания Луизом Адриану русского языка преувеличивать не стоит. Похоже, он понимал многие вопросы, но интервью шло через переводчика Глеба Дворецкого, которому отдельное спасибо — работал он быстро и качественно, что при ограничениях по времени (в моем случае это были 15 минут) всегда крайне важно. В команде, как говорят, Луиз тоже произносит по-русски некоторые слова, но до уровня того же Боккетти ему в лингвистическом плане далеко.

МОТИВАЦИЯ ПОСЛЕ «МИЛАНА»? ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!

— Агент Марко Трабукки, участвовавший в вашем трансфере, заявил в интервью «СЭ», что Луиз Адриану — первый футболист в истории, который переходит из серии А в чемпионат России с понижением зарплаты. В чем тогда состоит ваша мотивация при переходе из «Милана» в «Спартак»? — спрашиваю нападающего.

— Мотивация — играть в футбол (что в этом сезоне в «Милане» бразильцу давали делать крайне редко. — Прим. И. Р.). Мотивация — доказать, что я по-прежнему способен на многое. Мотивация — показать всем, что, пусть у меня не получилось в «Милане», может получиться в другом клубе. Намерен в «Спартаке» просто показывать свой истинный уровень и играть в тот футбол, в который я играл раньше.

— Вы выбрали 12-й номер, под которым играл ваш соотечественник Алекс, здорово капитанивший в «Спартаке». Кроме того этой номер традиционно приписывают болельщикам. Довольно смелое решение.

— Это действительно дань уважения спартаковским болельщикам, которые, знаю, являются настоящим 12-м игроком команды. Но также я хочу продолжить славную историю бразильских футболистов в «Спартаке», которую в том числе делал Алекс. Взяв 12-й номер, понимаю всю ответственность такого шага. Для меня это ответственность, и в то же время — некое давление на соперников.

— С Алексом давно знакомы?

— Да, он мой хороший приятель. Мы общаемся, дружим, живем в Бразилии недалеко друг от друга. Он сейчас в порядке. И говорил мне, что стоит ехать в Москву, рад за меня. И считает, что «Спартак» — хороший выбор, и здесь я смогу обрести себя вновь.

— Насколько большую роль в вашем решении перейти в «Спартак» сыграл личный разговор с Массимо Каррерой? И что больше всего произвело впечатление?

— Сначала мы с ним пообщались по телефону с помощью представителей «Милана». А потом уже лично. Конечно, очень хорошо и важно было услышать мнение главного тренера, понять, что он хочет от команды и от меня, почувствовать его амбиции. Лично для меня, прежде чем соглашаться на переход в какую-то команду, нужно понять настрой тренера. Я его понял — и он меня вполне устроил.

— Каррера рассказал вам, что в «Спартаке» есть центрфорвард Зе Луиш, один из лучших игроков команды в первой части сезона, — и что теоретически вы вполне можете оказаться на скамейке запасных? Как бы вы на такой поворот событий отреагировали?

— Да, конечно. Понятно, что у нас будет какая-то борьба, конкуренция. Но сейчас не стоит загадывать, кто будет в стартовом составе, а кто — на лавке. Я не думаю об этом. А думаю только о том, чтобы тренироваться и играть. И настраиваю себя позитивно.

— Писали, что в «Интернасионале» вы играли не на острие, а оттянутого нападающего, тогда как центрфорварда из вас сделал Мирча Луческу. Можете вспомнить эти навыки и сыграть вместе с Зе Луишем? Или это было уже слишком давно, и Каррера видит вас только центрфорвардом?

— Нет никаких проблем! Надо — сыграю по схеме в два нападающих, надо — оттянутого форварда. Как тренер решит, так и будет. Что же касается опыта игры в оттяжке в «Интернасьонале», он, если честно, небольшой. Я мало играл на этой позиции. Но проблем выйти на любое место, которое отведет мне тренер, и сделать там все, что окажется в моих силах, не будет.

К МОНТЕЛЛЕ — НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ. НО Я КАК МИНИМУМ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В «ШАХТЕРЕ»

— Мне рассказали, что два дня назад, несмотря на долгий перелет в Москву, вы поздно вечером провели много времени в музее «Спартака» и жаждали узнать побольше об истории своего нового клуба. Что вас там впечатлило?

— Классный музей! Он показывает всю историю клуба. Мне очень понравилась его современная мультимедийная составляющая. Сразу попросил показать мне голы нескольких интересных мне людей. В исполнении нашего генерального директора Сергея Родионова они оказались очень хороши! И, безусловно, моменты Алекса. Их мне тоже было интересно посмотреть. Красивые мячи.

— Какой музей лучше — «Спартака» или «Милана»?

— Оба классные. И тот, и другой представляют историю больших клубов. Каждого — по-своему: выглядят они по-разному. Но нравятся оба.

— Вы стали лучшим бомбардиром чемпионата Украины-2013/14, забив 20 мячей, сезоном позже опережали всех европейских снайперов в групповом этапе Лиги чемпионов. Какую голевую планку ставите перед собой в России на остаток нынешнего сезона и на следующий?

— Не ставлю себе каких-то конкретных планок. Просто буду стараться забить как можно больше. Начну сейчас, втянусь, адаптируюсь в коллективе — и буду надеяться, что смогу забивать много мячей. Сколько — не загадываю. Главное — забить за «Спартак» как можно больше.

— Вам 29. Уверены, что сейчас вы не слабее, чем были в лучшие годы в «Шахтере»?

— Считаю, что остался как минимум на том же уровне. А может, даже в чем-то прибавил. Все-таки опыт дает прибавку и к качеству игры, и к уверенности в своих силах.

— Но ведь в «Милане» вы играли мало. Почему, по-вашему, у вас там не получилось? Виноваты сами — или, например, Винченцо Монтелла не оценил вас по достоинству?

— У тренера такая работа — выбирать футболистов в стартовый состав и определять, кто останется на лавке. Тренер работает сам, смотрит, как работаем мы, дает шансы игрокам. Не думаю, что здесь в чем-то нужно винить Монтеллу. На мой взгляд, он делал свою работу, я — свою, а получилось так, как получилось.

— Бакка и Лападула просто оказались сильнее вас?

— Не знаю. У меня нет объяснения, почему все произошло именно так.

ТЕПЕРЬ ИГРАЮ ЗА КАРРЕРУ. А ПРОТИВ ЛУЧЕСКУ ИЛИ КОГО-ТО ДРУГОГО — НЕВАЖНО

— Восемь сезонов вы играли у Луческу, главного тренера в своей жизни, забивали под его руководством гол в победном финале Кубка УЕФА, делали пента-трик в матче Лиги чемпионов с БАТЭ. А теперь придется выходить на поле против него. Неужели это не вызывает смешанных чувств?

— Сейчас мне нет разницы, против кого играть. Так сложилось, что Мирча Луческу стал моим соперником, вернее, тренером команды соперников. Да, он дал мне многое. Дал уверенность в своих силах, возможность раскрыться по-настоящему, показать себя в европейском футболе. И я благодарен ему за все это.

В то же время для меня в этом нет никакой проблемы. Да, я помню свою историю, но сейчас главный тренер моей команды — Массимо Каррера. Именно он ведет меня вперед. И я буду играть за него и за свой новый клуб. А против кого — неважно, будь это Луческу или кто-либо другой.

— Принципиально ли для вас забить «Зениту»?

— Безусловно! Нападающие живут голами. Если забью — буду счастлив. Понятно, что очень важно будет показать себя в матче против «Зенита», напомнить о себе Луческу (улыбается). Но самое важное тут в том, что «Зенит» — принципиальный соперник «Спартака», конкурент, который пытается догнать нас. Буду искать возможность забивать всем командам, не только «Зениту». Но и в матче с ним буду очень стараться.

— С Луческу вы стали 6-кратным чемпионом Украины, выигрывали клубный чемпионат мира с «Интернасьоналом», Кубок УЕФА с «Шахтером», Суперкубок Италии с «Миланом». У большинства игроков «Спартака» нет опыта чемпионства. Вам не говорили, что психология победителя стала одной из главных причин вашего приглашения в «Спартак»?

— Конечно, это важный момент. Но думаю, что ребята не будут отставать от меня. Да, у меня большой победный опыт, однако здесь собрались футболисты, голодные до побед. И мы будем использовать те шансы, которые нам предоставляются. В том числе благодаря тому, как мы сами играем. Будем добиваться титулов со «Спартаком»!

— Понимаете, что «Спартак» — это не «Шахтер», где два года терпеливо ждали вашей адаптации, и надо будет начинать забивать голы сразу? Не может ли это вас морально закрепостить?

— Действительно, в «Шахтере» мне давали время, в «Спартаке» этого времени на раскачку не будет. Прекрасно это осознаю.

— Жулиану из «Зенита» впервые пригласили в сборную Бразилии. А вы надеетесь вернуться из «Спартака» в национальную команду, где последние два матча провели в марте 2015 года?

— В первую очередь я сейчас сконцентрирован на делах клуба. Сначала мне нужно заиграть за «Спартак», показать свой прежний уровень. Понимаю, что за чемпионатом России следят, и будут возможности для того, чтобы тренерский штаб сборной меня заметил. Надеюсь, что смогу вернуться в сборную — но для этого нужно играть и забивать мячи в «Спартаке».

— Лично знакомы с нынешним главным тренером сборной Бразилии Тите?

— Да.

— Неймар никак не отреагировал на ваш переход из «Милана» в «Спартак»? Никаких смс с комментариями от главной звезды сборной Бразилии не получали?

— Нет, никаких контактов с ним после моего перехода в «Спартак» не было.

ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОНЕЦКЕ, ВОСПРИНИМАЮ С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ

— С какими чувствами вспоминаете Донецк? Верите ли, что сейчас там непризнанное государство, и идет война?

— Для меня это болезненная тема. То, что происходит, очень грустно. По крайней мере, я воспринимаю это именно так — с болью в сердце. Думаю, и любой другой — тоже. Считаю, то, что там происходит, разрушило классный, очень красивый город. Город, в котором играли в красивый футбол на красивом стадионе. Город, который рос и развивался.

Там по-прежнему есть люди, которых я знал. Знаю, в каких условиях они вынуждены жить. Эти условия не соответствуют нормальной жизни современного человека. Понимаю, что ситуация в Донецке сейчас плачевная, очень грустная. И у меня всегда портится настроение, когда начинаю думать об этом. Очень, очень жалко.

— Когда начались события в Донецке, летом 2014 года многие бразильцы из «Шахтера» не приехали на зарубежные сборы, но в итоге вернулись в команду. Что тогда происходило?

— Конечно, не хотели. Но потом вернулись. Надо было оставаться профессионалами, нас просили об этом. И мы это сделали. Я делаю свою работу — играю в футбол. Конечно, события за его пределами могут быть неприятными, а могут развиваться позитивно, но я остаюсь вне этих событий, хотя знаю о них. Мое дело — играть. Теперь — в «Спартаке».

P. S. Вопросы о деньгах пресс-служба «Спартака» заранее отсекла, поэтому уточнять у Луиза Адриану правдивость информации La Gazzetta dello Sport о зарплате в 4,5 миллиона евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком команды (а то и всей нынешней РФПЛ) было бессмысленно. Но у меня нет сомнений, что эти данные неточны, и если такая сумма и может теоретически получиться, то только вместе со всеми возможными бонусами.

Ведь Массимо Каррера — не враг себе, и меньше всего ему хочется разрушить атмосферу, построенную им за первую часть нынешнего чемпионата. А если бы чистая зарплата игрока и вправду была такой, и при этом он проиграл бы конкуренцию Зе Луишу и сел на лавку, могла бы произойти история, подобная той, что больно ударила по «Спартаку» середины 2000-х из-за Фернандо Кавенаги. В ту пору клуб все финансовые вопросы решал сам, с тренерами советовался мало. Теперь ситуация иная — с Каррерой проговаривается все, и в переговорах с тем же Луизом Адриану он участвовал активнейшим образом. Вы можете представить синьора Массимо столь наивным и прекраснодушным, чтобы он не предусмотрел подобное развитие событий и согласился на любую зарплату, лишь бы заполучить Луиза Адриану в команду?

Конечно, бразильцу еще предстоит вписаться в коллектив. И далеко не факт, что конкуренция Луиза с Луишем в итоге окажется за первым, который на четыре года старше. Но уже видно одно: он не снизошел с высот «Милана» до чемпионата России, а готов пахать — неудача в Италии задела его за живое. На медицинских тестах, несмотря на долгое отсутствие игровой практики, он показал себя здорово. Да и не мог же резко «сдуться» человек, который два года назад был признан лучшим игроком группового этапа Лиги чемпионов и забил в нем девять голов.

Это мы, впрочем, скоро выясним. Луиз Адриану, поиграв в «Милане», добавит еще больше аромата Италии сегодняшнему «Спартаку». А аромат этот, как показывает сезон, красно-белым более чем подходит.