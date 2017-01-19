Сёмин: «Локо» в поисках стабильного форварда, посмотрим Коре на втором сборе

«Думаю, матч с “Базелем” можно занести в актив, всё-таки швейцарцы на данный момент лучше готовы физически. Наши футболисты хорошо боролись, но в игре не хватало изюминки. Конечно, сказалось, что матч пропустила большая группа игроков. Ребятам нужно восстановиться, чтобы выйти на поле в следующей встрече. В целом же провели хороший и полезный спарринг. Что касается игры молодёжи, то мы даём игровое время молодым футболистам и делаем выводы, кто поедет с нами на второй сбор.



Команда хорошо работает на сборе, проводит хорошие матчи, по которым можно делать определённые выводы. Пока нам не хватает людей в обороне — пробуем на позиции центрального защитника Баринова. Дмитрий смотрится неплохо, но это опорный полузащитник, у которого, кстати, все шансы играть в старте. Что касается атакующих действий, мы в поисках стабильного форварда. В прошлом матче неплохо сыграл Коре, посмотрим его на втором сборе. И, конечно, надеемся на усиление состава», — поведал Сёмин.