Сёмин: «Локо» в поисках стабильного форварда, посмотрим Коре на втором сборе
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью клубной
пресс-службе рассказал о контрольном матче со швейцарским «Базелем» (1:2) и подвёл промежуточные итоги сбора в Эстепоне. Сёмин также сообщил, что на втором сборе команды будет присутствовать французский нападающий литовского «Стумбраса» Александр Коре.
«Думаю, матч с “Базелем” можно занести в актив,
Команда хорошо работает на сборе, проводит хорошие матчи, по которым можно делать определённые выводы. Пока нам не хватает людей в обороне — пробуем на позиции центрального защитника Баринова. Дмитрий смотрится неплохо, но это опорный полузащитник, у которого, кстати, все шансы играть в старте. Что касается атакующих действий, мы в поисках стабильного форварда. В прошлом матче неплохо сыграл Коре, посмотрим его на втором сборе. И, конечно, надеемся на усиление состава», — поведал Сёмин.
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