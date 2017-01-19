Крещение «Лудогорцем». Первый матч нового «Арсенала»

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АРСЕНАЛ — ЛУДОГОРЕЦ — 1:1 (0:0)

Голы: Пластун, 64 — в свои ворота (1:0). Жуау Паулу да Силва, 74 (1:1).

«Арсенал»: Габулов (Левашов, 46), Ершов, Комбаров (Хагуш, 70), Денисов, Беляев (Форбс, 68), Вергара (Рукас, 46), Максимов (Шевченко, 62), Стеклов (Мингазов, 86), Горбатенко, Бурчану (Буранов, 73), Бурмистров (Власов, 57).

Предупреждения: Комбаров, 67. Буранов, 87.

Судья: Хасанов (Азербайджан).

ДОЛГОЖДАННЫЙ ФОРВАРД

Начнем с очередного тульского трансфера. Пятым новичком «Арсенала» в зимнее трансферное окно стал нападающий Федерико Расич. Эта позиция в первой части сезона вызывала больше всего недовольства у главного тренера Сергея Кирьякова, который сам играл на острие атаки. Соглашение с 24-летним аргентинцем рассчитано по схеме «1,5+1». Тулякам он достался бесплатно. Последним клубом Расича была «Химнасия Ла Плата». А ранее форвард выступал на родине за другой «Арсенал» — из Саранди. Всего за свою карьеру, начиная с 2013 года, Расич сыграл в 43 матчах высшей лиги чемпионата Аргентины и забил 6 мячей.

Любопытно, что несколько лет назад рослым форвардом (196 см) интересовались «Спартак» и киевское «Динамо». А в 2014-м он был арендован «Амкаром», но так и не провел за пермяков ни одного матча, потому что его не смогли заявить из-за отсутствия трансферного сертификата. У Расича хорватские корни и в свое время ему предлагали выступать за молодежную сборную Хорватии, но он ответил отказом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Федерико Расич - игрок <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> . Аргентинец с хорватскими корнями, центрфорвард, 24 года, 196 см, св.агент. Контракт по схеме 1,5+1. <a href="https://t.co/PoHNOBcQZR">pic.twitter.com/PoHNOBcQZR</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/822070591410814977">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомню, ранее в январе «Арсенал» подписал контракты с голкипером Владимиром Габуловым, защитниками Кириллом Комбаровым и Гией Григалавой, а также опорным полузащитником Александру Бурчану. И это, говорят, еще не конец кампании.

ПРОВЕРКА ЛИГОЙ ЧЕМПИОНОВ

«Лудогорец» — соперник более чем серьезный. Говорящий факт: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов болгарский клуб сумел добыть ничью в гостях у «ПСЖ» и занял в своей группе достойное третье место (первое осталось опять же за «Арсеналом», но уже лондонским). Состав команды из города Разград полон высококлассных бразильцев. Тем интереснее было проверить уровень туляков на фоне такой махины. Одно дело «междусобойчики» на тренировках, пусть и полные борьбы. Другое — настоящий матч.

Кстати, тульский клуб подошел к матчу как к еврокубковому и в плане организации: впервые товарищеский поединок «канониров» транслировался в прямом эфире в интернете и на региональном телеканале.

«БОСС» ГАБУЛОВ

Логично было ожидать, что тулякам с первых минут придется отбиваться. Но Кирьяков сразу бросил в бой лучших, а его коллега Георги Дерменджиев выпустил полуосновной состав. В итоге в первом тайме «Арсенал» даже владел преимуществом. А болгары до перерыва не провели ни одной опасной атаки. Во многом благодаря уверенной работе опытного Габулова: сам он в игру почти не вступал, зато защитой руководил отменно.

ГЕРОЙ ЛЕВАШОВ

Михаилу Левашову, занявшему место в воротах во втором тайме, пришлось куда сложнее. И хотя он пропустил после удара с близкого расстояния, все равно заслужил самой высокой оценки. Молодой вратарь пару раз ликвидировал выходы один на один. Неудивительно, что они возникали: у «Лудогорца» вышли на замену ведущие игроки, а у туляков наоборот появились резервисты, при этом лидеры подустали.

«КУСАЧАЯ СОБАКА» БУРЧАНУ

В составе «Арсенала» дебютировал экс-капитан «Стяуа» Александру Бурчану. 31-летний румынский опорник вполне может стать открытием весенней части сезона. По крайней мере против болгар он выглядел очень круто: цепкий, в хорошем смысле безбашенный, с шикарным дальним пасом.

УЖЕ СВОЙ КОМБАРОВ

— Доволен игрой, особенно в первом тайме, сказал после финального свистка Кирьяков. — Было хорошее движение, качественные переходы в атаку. Потом было сложнее, но я хотел дать поиграть против такого серьезного соперника всем. Это отличный тест для молодых, для новичков. Отмечу связку Комбарова и Бурмистрова на правом фланге, от которых исходило процентов 80 опасности у чужих ворот. С Максимовым они сыгрались быстро.

Кстати, именно Комбаров начал голевую атаку «Арсенала», отобрав мяч на чужой половине, а затем найдя пасом в штрафную свежего Власова. Прострел последнего поставил украинца Пластуна в тупик.

Ничья с «Лудогорцем» — очень даже успешное боевое крещение. Правда, несколько игроков получили повреждения, но в таких зарубах без этого не обойтись. Кстати, накануне ночью ряд игроков и члены персонала «Арсенала» окунулись в Средиземное море по случаю христианского праздника.

БОНУС

За матчем с трибуны наблюдал Виктор Панченко. В конце декабря отец форварда «Динамо» стал директором селекционно-аналитического департамента «Локомотива». Интересно, по чью душу он навестил «Арсенал»?..

Филипп ПАПЕНКОВ

из Белека.