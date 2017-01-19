Юрий Газинский: У Горлуковича даже на тренировках было больно
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал «Советскому спорту» о четырехразовых тренировках Сергея Горлуковича, судьбоносной смене позиции и о том, почему он не верит в искренность Хави Гарсии.
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«НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ФУТБОЛУ НЕПРОСТО»
— Как провели отпуск?
— Насыщенным получился — супруга была в положении. И 19 декабря у нас родилась дочка. Поэтому все время был рядом с женой, в Москве. После родов поехали на все праздники в Краснодар.
— Раньше вы часто летали в родной город —
— Теперь, к сожалению, не смог. У меня там все близкие живут — мама, сестра, друзья. Конечно, хотелось навестить. Но с появлением на свет дочери делать это будет намного сложнее.
— Как там теперь с футболом?
— Непросто. У «Смены», которая играет во втором дивизионе, есть проблемы, бюджет уменьшается. Предыдущий год и нынешний, наверное, будут самыми тяжелыми для клуба.
— Перейдем к «Краснодару». Игорь Шалимов планирует убыстрить ваш футбол. Это уже чувствуется на первом сборе?
— Думаю, вы заметили, как изменилась наша игра при Шалимове. Нужно время, чтобы все довести до автоматизма, чтобы каждый знал свой маневр, например, если мяч находится у центрального или крайнего защитников.
— Нелегко перестраиваться?
— Мы не вчера познакомились с Игорем Михайловичем. Он был в тренерском штабе и при Олеге Кононове. Многие его требования знали уже тогда.
«ФЕДЯ — ПРИРОЖДЕННЫЙ БОМБАРДИР»
— Очевидцы сборов «Краснодара» говорят, что Смолов на тренировках творит чудеса реализации моментов.
— Смолов — лучший бомбардир чемпионата. Если он столько голов забивает в официальных матчах, то логично, что на тренировках ему не составляет труда забивать еще больше. Прирожденный бомбардир.
— Как для себя оцените первую часть сезона?
— Хочется больше стабильности. Бывают неплохие матчи, но есть и не очень хорошие. А я достаточно мнительный человек, поэтому переживаю после неудачных игр. Тяжело выбросить из головы моменты, которые не получились. Сейчас нужно сделать акцент на стабильность. Чтобы не
— Какими матчами в сезоне вы полностью довольны?
— Нет таких. Всегда есть
— Согласны со словами Шалимова: «В России по игре нет команды сильнее, чем «Краснодар»?
— Нужно все доказывать делом. Безусловно, мы очень хорошая команда — играем в комбинационный футбол, стараемся прогрессировать. Но нам есть к чему стремиться и что доказывать.
«НА ТРЕНИРОВКАХ У ГОРЛУКОВИЧА БЫЛО БОЛЬНО»
— В какой команде сборы были самыми тяжелыми для вас?
— Когда приезжал на просмотр в хабаровскую «СКА-Энергию». Главным тренером там был Сергей Горлукович. Это было нечто.
— Неслабо.
— Причем в беговой работе нормативы были очень высокими. И без пауз, хотя мы не легкоатлеты. В общем, очень тяжело. Может, мне так казалось с непривычки, но по другим ребятам понимал: трудно всем.
— Еще о Горлуковиче говорят, что он очень требователен к защитникам.
— Влюблен в жесткий футбол. Да и сам был таким же. Говорил, что лучше сыграть грубо, нежели убрать ногу, поэтому даже на тренировках было больно. Приезжало много ребят на просмотр — и в «квадратах» нужно было надевать хоккейные щитки, а не футбольные. Никто не хотел проигрывать — люди видели, что тренер требует жесткости. Все так и играли. Кажется, и
«РАНЬШЕ НЕ УМЕЛ ИГРАТЬ В ОБОРОНЕ»
— В 2010 году вы перешли в «Луч-Энергию», где Сергей Павлов вдруг увидел в вас опорника. Хотя до этого момента играли ближе к атаке.
— Причем на тот момент я в принципе не умел играть в обороне. Вообще. Мы выходили в паре с Бесланом Аджинджалом, которому, можно сказать, пришлось быть играющим тренером. Много подсказывал, подталкивал, ругал, когда я ноги из борьбы убирал. Мне было некомфортно в этой зоне, говорил тренерам. Но Павлов отвечал: у тебя есть задатки, нужно подтягивать отбор. Постепенно стало получаться.
— Непросто было отказаться от более атакующей роли?
— Конечно, хочется больше работать с мячом. Но сейчас такой футбол, что все должны уметь играть и в атаке, и в обороне. Если один выпадает, ломается игра. Ничего невыполнимого в требованиях не было. А нравится или не нравится — мои проблемы. Готов идти на жертвы ради команды.
— Выносливости хватает?
— У меня никогда не было проблем с длинными дистанциями. Сложнее дается работа на короткие отрезки, спринт.
«РАЗГОВОР С БОЛЕЛЬЩИКАМИ “ТОРПЕДО” БЫЛ В НОВИНКУ»
— В «Торпедо» у вас случилась одна из самых запоминающихся встреч с болельщиками. Когда фанаты с файерами пришли к команде прямо на тренировку.
— Тогда это было в новинку — ни в «Луче», ни в тем более в «Смене» такого не видел. Пришли, задали вопросы. Потасовок не было — просто поговорили
— В представлении многих российский футболист — незаслуженно богатый человек. Вас это не задевает?
— На эту тему можно долго дискутировать. Сколько людей — столько и мнений.
«В ИСКРЕННОСТЬ ГАРСИИ НЕ ВЕРЮ»
— У вас был яркий дебют в «Краснодаре». Первая же игра в РФПЛ, а в соперниках — «Зенит».
— Помню, как за два дня до игры, когда понимал, что меня наигрывают в состав, безумно нервничал. В ночь перед игрой плохо спал — пульс зашкаливал. Чем ближе подъезжали к стадиону, тем больше трясло. Когда началась игра, полегчало. Но играл все равно неправильно, распылялся — везде хотел помочь.
— Тренером тогда был Славолюб Муслин. Какое впечатление он о себе оставил?
— При нем я и пришел в команду. Сразу стал мне доверять, спасибо ему большое. Муслин — требовательный, для него все равны. Не имеет значения молодой ты или взрослый — правила едины. Уступаешь конкуренцию — не выходишь на поле.
— Олег Самсонов говорил, что Муслин брал деньги за попадание в состав.
— Знаю такого футболиста, но не знаком с Самсоновым лично. Что могу сказать? Ничего. У меня никто денег не просил. Как было у Самсонова, не знаю.
— В 2016 году вам дважды попадали локтями по голове: весной от Михалика из «Локомотива», осенью — от Хави Гарсии из «Зенита». Нет обиды на такие поступки? Могли ведь и ответить —
— Когда тебя бьют исподтишка, целенаправленно, всегда хочется ответить. Но нельзя. Футбол — эмоции, и порой заводишься, можешь
— Голами?
— Да. Ребята это и сделали, вырвав у «Зенита» победу.
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