Руслан Нигматуллин: «Локомотиву» сложно будет цепляться за тройку

— «Локомотиву» сложно будет цепляться за тройку. Слишком много потеряно в первом круге. Задача второго круга — это правильный вектор развития. Нужно выбрать его и держать так, чтобы команда прогрессировала. Задача — спасти сезон. На мой взгляд, попасть в еврокубковую зону было бы большим успехом для «Локомотива». Кроме того, почерк у команды тоже должен быть узнаваемый. Знаменитый, локомотивский! Это когда на ноль сзади — надежная оборона в первую очередь. И при этом не менее уверенная игра в атаке! Так, как сейчас играет сейчас «Спартак», ведь в своё время в «Локомотиве» мы именно такую игру и пропагандировали.