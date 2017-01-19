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19 января 2017, 21:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Яковлев решил перейти из «Анжи» в «Крылья Советов»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

По информации «Чемпионата», 25-летний футболист и самарский клуб уже договорились по условиям личного контракта. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.

«Анжи» предлагал Яковлеву пойти на существенное сокращение зарплаты, но Павел, получив предложение от «Крыльев Советов», решил сменить клубную прописку.

В прошлом Яковлев уже играл за «Крылья Советов» на правах аренды. В составе самарской команды он в общей сложности принял участие в 50 матчах и забил 10 голов.

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