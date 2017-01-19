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19 января 2017, 21:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мусса Думбия, Белоруков и Фидлер находятся в сфере интересов «Анжи»

«Анжи» продолжает работать над изменениями в составе перед возобновлением розыгрыша российской Премьер-Лиги.

По информации «Чемпионата», в сфере интересов махачкалинского клуба находятся полузащитник «Ростова» Мусса Думбия, защитник московского «Динамо» Дмитрий Белоруков и полузащитник «Урала» Артём Фидлер. Все трое могут перейти в «Анжи» на правах аренды.

После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в таблице. Новым главным тренером махачкалинской команды в начале года был назначен Александр Григорян.

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