Мусса Думбия, Белоруков и Фидлер находятся в сфере интересов «Анжи»

По информации «Чемпионата», в сфере интересов махачкалинского клуба находятся полузащитник «Ростова» Мусса Думбия, защитник московского «Динамо» Дмитрий Белоруков и полузащитник «Урала» Артём Фидлер. Все трое могут перейти в «Анжи» на правах аренды.



После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в таблице. Новым главным тренером махачкалинской команды в начале года был назначен Александр Григорян.