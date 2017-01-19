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19 января 2017, 21:35 | Футбол: Премьер-лига | БЕЛТА

Михаил Сиваков дебютировал в составе ФК «Оренбург»

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник футбольной сборной Беларуси Михаил Сиваков, покинувший луганскую «Зарю», провел первый матч в составе российского «Оренбурга», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в турецком Белеке в своем дебютном поединке за новый клуб Сиваков играл вместе с еще двумя белорусами голкипером Александром Гутором и полузащитником Павлом Нехайчиком против «Кайрата». Белорусские футболисты, которые провели на поле первую половину игры, не смогли помочь оренбуржцам добиться положительного результата — товарищеская встреча закончилась крупной победой казахстанского клуба со счетом 3:0.

Футболисты «Оренбурга» в этом сезоне дебютировали в российской премьер-лиге. После первой части чемпионата России ФК «Оренбург» занимает 14-е место среди 16 команд, набрав в 17 проведенных матчах 12 очков (2 победы, 6 ничьих, 9 поражений; разница мячей — 11−21). Российское первенство возобновится в начале весны — 4 марта «Оренбург» примет на своем поле соседа по турнирной таблице тульский «Арсенал», который тоже имеет в своем активе 12 очков. Сегодня футболисты «Арсенала» также провели контрольный поединок в Белеке, сыграв вничью с участником Лиги чемпионов болгарским клубом «Лудогорец» — 1:1. В составе тульской команды выступает бывший игрок борисовского БАТЭ Анри Хагуш.

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