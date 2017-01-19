Михаил Сиваков дебютировал в составе ФК «Оренбург»
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник футбольной сборной Беларуси Михаил Сиваков, покинувший луганскую «Зарю», провел первый матч в составе российского «Оренбурга», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в турецком Белеке в своем дебютном поединке за новый клуб Сиваков играл вместе с еще двумя белорусами голкипером Александром Гутором и полузащитником Павлом Нехайчиком против «Кайрата». Белорусские футболисты, которые провели на поле первую половину игры, не смогли помочь оренбуржцам добиться положительного результата — товарищеская встреча закончилась крупной победой казахстанского клуба со счетом 3:0.
Футболисты «Оренбурга» в этом сезоне дебютировали в российской
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