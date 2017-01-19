Настасич вошёл в трансферный список «Зенита»

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Ранее телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» ищет дорогого защитника. В прессе уже мелькало несколько имён, включая Андреа Раноккию из «Интера».



Настасич выступает в «Шальке» с января 2015 года, его трансфер тогда обошёлся гельзенкирхенцам в € 9,5 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Матия провёл 11 игр, не отметившись результативными действиями. В его активе 23 матча за сборную Сербии.