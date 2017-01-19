ФК «Локомотив» проиграл швейцарскому «Базелю» в товарищеском матче на сборе в Испании
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» потерпели поражение от швейцарского «Базеля» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Испании.
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Встреча, прошедшая в четверг в Марбелье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Базеля». В составе швейцарской команды голы забили Марк Янко (32-я минута) и Андраж Шпорар (85), у «красно-зеленых» отличился Артём Галаджан (60). На 36-й минуте красную карточку получил защитник «Локомотива» Тарас Михалик, но учитывая товарищеский характер встречи, вместо него на поле вышел Иван Лапшов.
Следующий матч на сборе железнодорожники проведут 22 января против софийского ЦСКА.
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