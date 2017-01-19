Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28487179/
19 января 2017, 20:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Локомотив» проиграл швейцарскому «Базелю» в товарищеском матче на сборе в Испании

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» потерпели поражение от швейцарского «Базеля» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Футболисты московского Локомотива потерпели поражение от швейцарского Базеля в товарищеском матче на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Марбелье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Базеля». В составе швейцарской команды голы забили Марк Янко (32-я минута) и Андраж Шпорар (85), у «красно-зеленых» отличился Артём Галаджан (60). На 36-й минуте красную карточку получил защитник «Локомотива» Тарас Михалик, но учитывая товарищеский характер встречи, вместо него на поле вышел Иван Лапшов.

Следующий матч на сборе железнодорожники проведут 22 января против софийского ЦСКА.

Базель
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной