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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28487045/
19 января 2017, 20:27 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Ростов» завершил программу первого сбора, который проходил в Абу-Даби

В ОАЭ ростовчане тренировались с 6 января и провели два контрольных матча. 13 числа желто-синие обыграли «Аль -Хиляль» (4:1), а сегодня «Хэнань Цзянье» (3:1).

Сегодня ночью самолет с футболистами «Ростова» отправится в Россию.

Второй сбор донской команды стартует 25 января. Он пройдет в Турции и продлится до 6 февраля. Ожидается, что «Ростов» проведет четыре контрольных матча.

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