Валерий Непомнящий: Руководство «Томи» не думало о завтрашнем дне
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что проблемы с финансированием у томского клуба начались уже давно. Ранее сообщалось, что
из-за сложной финансовой ситуации «Томь» может доиграть текущий сезон дублирующим составом.
— Когда я покидал «Томь», мне уже тогда было ясно, что с футболом в Томске не все гладко. Уже тогда я понимал, что были допущены некоторые ошибки, о которых я не хочу говорить более детально. Могу лишь сказать, что руководство клуба не думало о завтрашнем дне, а жило лишь сегодняшним днем.
Стоило ли выходить тогда «Томи» в
Но еще раз повторюсь, я не представляю, как даже при таких условиях тренер мог бы сказать игрокам прекратить играть, дабы они не выходили в РФПЛ. Ведь у футболистов были серьезные премиальные и бонусы. Они не смогли бы просто так взять и остановится на достигнутом.
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