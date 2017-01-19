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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28487042/
19 января 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валерий Непомнящий: Руководство «Томи» не думало о завтрашнем дне

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что проблемы с финансированием у томского клуба начались уже давно. Ранее сообщалось, что из-за сложной финансовой ситуации «Томь» может доиграть текущий сезон дублирующим составом.

— Когда я покидал «Томь», мне уже тогда было ясно, что с футболом в Томске не все гладко. Уже тогда я понимал, что были допущены некоторые ошибки, о которых я не хочу говорить более детально. Могу лишь сказать, что руководство клуба не думало о завтрашнем дне, а жило лишь сегодняшним днем.

Стоило ли выходить тогда «Томи» в премьер-лигу? Постановка вопроса вообще неверна. Футбол — это спорт. Есть задачи, которые должны выполнятся. Но вот условия, при которых приходится работать в Томске заключаются в том, что там совершенно нет стабильной финансовой базы. Поэтому уже тогда ощущалось, что помощь со стороны спонсоров может быть прекращена.

Но еще раз повторюсь, я не представляю, как даже при таких условиях тренер мог бы сказать игрокам прекратить играть, дабы они не выходили в РФПЛ. Ведь у футболистов были серьезные премиальные и бонусы. Они не смогли бы просто так взять и остановится на достигнутом.

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