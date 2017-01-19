Валерий Непомнящий: Руководство «Томи» не думало о завтрашнем дне

— Когда я покидал «Томь», мне уже тогда было ясно, что с футболом в Томске не все гладко. Уже тогда я понимал, что были допущены некоторые ошибки, о которых я не хочу говорить более детально. Могу лишь сказать, что руководство клуба не думало о завтрашнем дне, а жило лишь сегодняшним днем.



Стоило ли выходить тогда «Томи» в премьер-лигу? Постановка вопроса вообще неверна. Футбол — это спорт. Есть задачи, которые должны выполнятся. Но вот условия, при которых приходится работать в Томске заключаются в том, что там совершенно нет стабильной финансовой базы. Поэтому уже тогда ощущалось, что помощь со стороны спонсоров может быть прекращена.



Но еще раз повторюсь, я не представляю, как даже при таких условиях тренер мог бы сказать игрокам прекратить играть, дабы они не выходили в РФПЛ. Ведь у футболистов были серьезные премиальные и бонусы. Они не смогли бы просто так взять и остановится на достигнутом.