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19 января 2017, 19:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Иво Иличевич: В «Анжи» сказали, что я могу быть свободен

Экс-полузащитник «Анжи» Иво Иличевич отметил, что в махачкалинском клубе чувствовал себя комфортно.

По словам хорвата, он не против остаться в России, но также может вернуться в бундеслигу. До перехода в «Анжи» он пять лет отыграл за «Гамбург». В этом сезоне Иличевич провел 14 матчей в составе команды, в которых забил три мяча.

— Сейчас в «Анжи» сменился спонсор, поэтому в команде произошли некоторые изменения, — приводит Sport1 слова Иличевича. — Был разговор с одним из руководителей клуба, в котором мне сказали, что я могу быть свободен. Я чувствовал в «Анжи» себя очень комфортно. Мы базировались в Москве, поэтому я почти постоянно был рядом с домом. Команда летала на свои домашние матчи. Конечно, это немного странно, но клуб делал все профессионально.

Вернуться в бундеслигу? Конечно, я хотел бы этого. Чемпионат Германии один из лучших в Европе. Безусловно, это хороший вариант. В Россию я переехал, чтобы испытать что-то новое. Я не против остаться здесь.

Анжи
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