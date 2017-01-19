Иво Иличевич: В «Анжи» сказали, что я могу быть свободен

По словам хорвата, он не против остаться в России, но также может вернуться в бундеслигу. До перехода в «Анжи» он пять лет отыграл за «Гамбург». В этом сезоне Иличевич провел 14 матчей в составе команды, в которых забил три мяча.

— Сейчас в «Анжи» сменился спонсор, поэтому в команде произошли некоторые изменения, — приводит Sport1 слова Иличевича. — Был разговор с одним из руководителей клуба, в котором мне сказали, что я могу быть свободен. Я чувствовал в «Анжи» себя очень комфортно. Мы базировались в Москве, поэтому я почти постоянно был рядом с домом. Команда летала на свои домашние матчи. Конечно, это немного странно, но клуб делал все профессионально.