Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Лудогорцем» в контрольном матче

Счёт в матче на 64-й минуте открыла российская команда после того, как защитник соперника Игор Пластун срезал мяч в собственные ворота. «Лудогорец» отыгрался через 10 минут благодаря точному удару Жоао Пауло.



После 17 туров РФПЛ «Арсенал» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.



Товарищеский матч

«Арсенал» (Тула, Россия) — «Лудогорец» (Разград, Болгария) — 1:1 (0:0)

Голы: Пластун, 64 (автогол, 1:0); Пауло, 74 (1:1).



Стартовый состав «Арсенала»: Габулов, Беляев, Вергара, Денисов, Ершов, Бурчану, Стеклов, Максимов, К. Комбаров, Горбатенко, Бурмистров.