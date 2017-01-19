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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28486880/
19 января 2017, 20:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Лудогорцем» в контрольном матче

Тульский «Арсенал» в рамках подготовки к весенней части сезона российской Премьер-Лиги провёл контрольный матч с болгарским «Лудогорцем» в Белеке (Турция). Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.

Счёт в матче на 64-й минуте открыла российская команда после того, как защитник соперника Игор Пластун срезал мяч в собственные ворота. «Лудогорец» отыгрался через 10 минут благодаря точному удару Жоао Пауло.

После 17 туров РФПЛ «Арсенал» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.

Товарищеский матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Лудогорец» (Разград, Болгария) — 1:1 (0:0)
Голы: Пластун, 64 (автогол, 1:0); Пауло, 74 (1:1).

Стартовый состав «Арсенала»: Габулов, Беляев, Вергара, Денисов, Ершов, Бурчану, Стеклов, Максимов, К. Комбаров, Горбатенко, Бурмистров.

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