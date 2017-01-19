«Кайрат» разгромил клуб российской премьер-лиги на сборе в Турции
ФК «Кайрат» одержал победу в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В рамках межсезонных сборов в Турции алматинский клуб встречался с «Оренбургом», представителем российской
Отметим, что в первой 45-минутке ворота «Кайрата» защищал Стас Покатилов, а во второй — Владимир Плотников.
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