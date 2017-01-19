Футболист казанского «Рубина» перешел в испанский клуб

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Минувшим летом Самуэль Гарсия перешел в «Рубин» из испанского «Вильярреала». Сумма трансфера составила €5 млн. За казанский клуб испанский полузащитник провел 15 матчей, забив один гол в Кубке России.

На молодежном уровне Гарсия выступал, в том числе, за лондонский «Челси» и шотландский «Глазго Рейджерс». В чемпионате Испании он дебютировал в составе «Малаги», где играл под руководством нынешнего главного тренера «Рубина» Хавьера Грасии.

На зимний перерыв в чемпионате России «Рубин» ушел, занимая девятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Спартака» казанский клуб отстает на 17 очков. Ранее в ходе межсезонья «Рубин» продал «Ростову» сербского нападающего Марко Девича, с 2008 по 2014 гг. выступавшего за сборную Украины.

В текущем чемпионате Испании «Леганес» занимает 16-е место. От зоны вылета из элитного дивизиона, в которой находятся «Спортинг», «Гранада» и «Осасуна», команду отделяют пять очков.