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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28486611/
19 января 2017, 19:25 | Футбол: Премьер-лига | РБК-Спорт

Футболист казанского «Рубина» перешел в испанский клуб

Хавбек «Рубина» Самуэль Гарсия вторую половину нынешнего сезона проведет в испанском «Леганесе», сообщает официальный сайт казанского клуба. Стороны подписали договор аренды 26-летнего футболиста сроком на пять месяцев.

Казанский Рубин отдал полузащитника <span class=error>Самуэля</span> <span class=error>Гарсию</span> в аренду в испанский Леганес до конца сезона. Увеличить
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Минувшим летом Самуэль Гарсия перешел в «Рубин» из испанского «Вильярреала». Сумма трансфера составила €5 млн. За казанский клуб испанский полузащитник провел 15 матчей, забив один гол в Кубке России.

На молодежном уровне Гарсия выступал, в том числе, за лондонский «Челси» и шотландский «Глазго Рейджерс». В чемпионате Испании он дебютировал в составе «Малаги», где играл под руководством нынешнего главного тренера «Рубина» Хавьера Грасии.

На зимний перерыв в чемпионате России «Рубин» ушел, занимая девятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Спартака» казанский клуб отстает на 17 очков. Ранее в ходе межсезонья «Рубин» продал «Ростову» сербского нападающего Марко Девича, с 2008 по 2014 гг. выступавшего за сборную Украины.

В текущем чемпионате Испании «Леганес» занимает 16-е место. От зоны вылета из элитного дивизиона, в которой находятся «Спортинг», «Гранада» и «Осасуна», команду отделяют пять очков.

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