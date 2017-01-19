Алан Дзагоев оправился от травмы и возвращается в общую группу футболистов ЦСКА

Дзагоев проведет вечернюю тренировку на сборе команды в испанском Кампоаморе наравне со своими партнерами. Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России на одном из занятий получил повреждение спины и тренировался по индивидуальной программе.

Первый сбор армейцев завершится 22 января. Второй сбор пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины и вечернюю тренировку проведёт в общей группе <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5?src=hash">#ЦСКАвКампоаморе</a> <a href="https://t.co/X9CiwvoPxR">pic.twitter.com/X9CiwvoPxR</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/822094377526919168">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>