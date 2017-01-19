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19 января 2017, 18:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Алан Дзагоев оправился от травмы и возвращается в общую группу футболистов ЦСКА

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Алан Дзагоев восстановился после травмы спины и возвращается в общую группу футболистов ЦСКА, сообщает официальный Twitter армейцев.

Дзагоев проведет вечернюю тренировку на сборе команды в испанском Кампоаморе наравне со своими партнерами. Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России на одном из занятий получил повреждение спины и тренировался по индивидуальной программе.

Первый сбор армейцев завершится 22 января. Второй сбор пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.

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