Алан Дзагоев оправился от травмы и возвращается в общую группу футболистов ЦСКА
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Алан Дзагоев восстановился после травмы спины и возвращается в общую группу футболистов ЦСКА, сообщает официальный Twitter армейцев.
Дзагоев проведет вечернюю тренировку на сборе команды в испанском Кампоаморе наравне со своими партнерами. Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России на одном из занятий получил повреждение спины и тренировался по индивидуальной программе.
Первый сбор армейцев завершится 22 января. Второй сбор пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.
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