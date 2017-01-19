Перенесший операцию на стопе Миранчук вернулся в расположение «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, перенесший накануне операцию на стопе, вернулся в расположение команды на сборе в Испании.
21-летний футболист получил повреждение в среду на тренировке. После медицинского обследования выяснилось, что хавбеку потребуется хирургическое вмешательство.
Напомним, Миранчук находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016 году выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35 матчах, став
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