Роберт Мак: Удивлен лидерством «Спартака»

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НА EURO РОССИЯ ДОЛЖНА БЫЛА ВЫХОДИТЬ ИЗ ГРУППЫ

— Уже на протяжении 14 лет, после того как команду возглавил Властимил Петржела, в составе «Зенита» непременно есть хотя бы один словак. Знаете, какой вы по счету?

— Чонтофальски, Шкртел, Губочан. Четвертый, наверное….

— Абсолютно точно. Когда играли на Еuro-2016 вместе со Шкртелом и Губочаном, уже знали, что новый сезон начнете в «Зените»?

— Во Франции еще ничего не знал об интересе со стороны «Зенита». Но, если честно, хотел уехать из Греции и попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Поэтому предложение петербуржцев принял без раздумий.

— Как Еuro-2016 вспоминается полгода спустя?

— Ощущения до сих пор непередаваемые! Словакия впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы. Мы с гордостью защищали честь страны. И хотя не вышли из группы, для всей Словаки этот турнир стал самым настоящим праздником.

— Матч против России стал лучшим для сборной Словакии на Еuro-2016?

— Пожалуй, это действительно так. Тот матч был крайне важен для нас, ведь в случае поражения мы досрочно лишились шансов на выход из группы. Нам удалось выиграть в невероятной игре и продолжить борьбу.

— Могла ли команда Слуцкого выступить во Франции лучше?

— Я не видел игр России с Англией и Уэльсом. Но могу сказать, что в вашей команде собраны отличные футболисты. Считаю, команда такого уровня должна выходить из группы.

— Вы играли против сборной России на Euro-2016, теперь выступаете в чемпионате России. Если сопоставить уровень национальной сборной и внутреннего чемпионата, что получится?

— Чемпионат России — непростой турнир, а в вашу сборную приглашаются его лучшие представители. Это действительно сильные игроки. Поэтому неудачу россиян на Euro анализировать очень непросто. Возможно, у других сборных было что-то такое, чего не хватало России.

— В квалификации на ЧМ-2018 Словакия в своей группе пока занимает третье место. Как оцените шансы на поездку в Россию?

— Уступив англичанам и словенцам, мы существенно осложнили себе задачу. Однако два последних матча выиграли. Было бы очень здорово пробиться на чемпионат мира после того, как мы вышли на Еuro. Для нас это стало бы историческим событием. Правда, выйти из такой группы, как наша, нелегко, но нет ничего невозможного. Сборная Словакии обладает несколькими игроками высочайшего класса, которые, надеюсь, помогут нам добиться цели. После Euro болельщики в нашей стране сильно расстроятся, если сборная не попадет на чемпионат мира. Если же завоюем путевку в Россию — это будет потрясающе!

ОБ ИНТЕРЕСЕ «ЗЕНИТА» УЗНАЛ ОТ ЛЮБОША МИХЕЛА

— Президент ПАОКа — словак Любош Михел, в прошлом известный арбитр. Это он в свое время пригласил вас греческий клуб?

— По-моему, он не имел к этому никакого отношения. Но уже в самом ПАОКе Михел очень помог. Я снова обрел уверенность в себе и понял, что во мне видят потенциал. В Греции провел два великолепных года, о которых вспоминаю с теплотой.

— До этого несколько лет возглавлял один из департаментов в «Шахтере».

— Знаю, что Михел и Луческу проработали в «Шахтере» восемь лет. И об интересе «Зенита» в ПАОК мне сообщил именно Михел. Однако детали переговоров между клубами мне не известны.

— В вашем послужном списке есть такой пункт: двукратный обладатель приза имени Петра Дубовского. Что это за трофей?

— Дубовски — один из величайших словацких футболистов. В начале карьеры он выступал за мадридский «Реал». Премия Петра Дубовского вручается лучшему игроку Словакии в возрасте до 21 года. Мне действительно посчастливилось выиграть ее дважды. Я рано начал выступать за национальную сборную, и журналисты выбирали меня. К сожалению, в третий раз взять трофей уже не получится — я стал несколько старше.

— Кого бы лично вы назвали величайшим игроком Словакии всех времен?

— Очень трудный вопрос. Ведь раньше наш футбол был чехословацким. И все же, наверное, назову, Хамшика. Это культовый игрок для Словакии.

— Вы прекрасно и быстро говорите по-английски, словно из пулемета стреляете. Это результат того, что уже в пятнадцать лет оказались в «Манчестер Сити»?

— Я уехал из Словакии совсем ребенком. Это были крайне непростые времена для меня. Четыре года провел в Англии. В таком возрасте тяжело жить без родителей. Зато выучил язык.

— Но на каком-то уровне английским и до отъезда, наверняка, владели?

— Ни на каком! Его, конечно, преподавали в школе, но вы же знаете, как это бывает (смеется). В Англии после тренировок учитель приходил ко мне лично. И спустя два месяца занятий я заговорил довольно бегло. Мне кажется, из всех языков, за которые брался, английский оказался самым простым.

НЕМЕЦКИЙ МЕНТАЛИТЕТ СВОЕОБРАЗЕН

— После английского вы, судя по всему, принялись за немецкий, поскольку из «Ман Сити» отправились в «Нюрнберг».

— На немецком тоже мог разговаривать, но сейчас делать это проблематично. Лишен практики. Хотя по-прежнему все понимаю и могу читать газеты.

— Почему из четырех сезонов в «Нюрнберге» самым успешным стал первый?

— Тогда в меня больше верили. Немецкий менталитет своеобразен — с течением времени я стал все реже выходить на поле. Проанализировав ситуацию, решил покинуть Германию. И сейчас рад, что сделал это.

— В чем проявилось своеобразие немецкого менталитета?

— Тренер ставил на мою позицию игроков из Азии. У меня нет претензий к их профессиональным навыкам, но общаться с ними было нелегко. К тому же я всегда нуждался в том, чтобы тренер верил в меня. В «Нюрнберге» так, к сожалению, выходило не всегда. Уехав в Грецию, я снова почувствовал, что кому-то нужен и стал получать удовольствие от игры, за что очень благодарен ПАОКу.

— Вы как-то жаловались на недоверие тренера. Кому из наставников была адресована эта фраза?

— Речь о Дитере Хеккинге. Тогда я был молод и неопытен, мне казалось, что весь мир настроен против меня.

— Луческу вам доверяет?

— Еще один непростой вопрос. Но я чувствую, что он очень хорошо ко мне относится. Если делаю что-то полезное для команды, Мистер непременно хвалит меня. А это очень важно. Тренер дает много шансов проявить себя, и я стараюсь ими воспользоваться. Поэтому, пожалуй, отвечу утвердительно.

САВВИДИ — ДРУГ

— В ПАОКе доводилось общаться с его владельцем Иваном Саввиди?

— Конечно. Нас даже можно считать друзьями. В ПАОКе я получил возможность перезапустить карьеру после неудачного периода в Германии. Иван Савиди — отличный человек и я рад, что имел возможность общаться с ним.

— Не жаль было уходить из ПАОКа?

— Я был одним из ключевых игроков команды. Но ПАОК — не «Зенит», там нет футболистов такого уровня, как в моем нынешнем клубе. Хотел попробовать себя в более статусной команде, стабильно играть в еврокубках. Именно поэтому покинул Грецию. Но ПАОК навсегда останется в моем сердце.

— Греческий, вероятно, тоже выучили?

— Немного. Сейчас пытаюсь учить русский. Уже неплохо понимаю вашу речь — языки ведь похожи. Но самому пока говорить тяжело.

— В Дубае вы делите номер с Юрием Лодыгиным. На каком языке общаетесь?

— Как правило, на английском. Можем перекинуться несколькими фразами на греческом. По-русски пока не разговаривали. А бывает, что используем смесь русского, греческого и английского.

— Вы как-то сказали, что многих удивил ваш переезд в Петербург. Что имели в виду?

— В Словакии засомневались, смогу ли я играть и забивать на таком уровне. И вообще — приносить реальную пользу «Зениту».

— Вы сыграли за «Зенит» 21 матч, в котором забили 6 голов и отдали 5 передач. Ожидали ли вы от себя такого дебюта?

— В первую очередь благодарен тренеру и его доверию. Даже в декабре перед зимней паузой находился в отличном состоянии.

— Ваши личные ожидания, связанные с «Зенитом», оправдались?

— Да. Все с первого дня старались помочь адаптироваться в команде. Спасибо каждому. Поначалу, правда, было не очень легко. Но сейчас я счастлив, что являюсь частью команды, ни о чем не жалею.

— В чемпионате «Зенит» борется за золото со своим самым принципиальным соперником — «Спартаком».

— У «Спартака» отличная команда, но я удивлен тому, что они идут на первой строчке в чемпионате. В России много других классных команд. Я бы, например, не стал сбрасывать со счетов «Краснодар» и ЦСКА, которые при определенном раскладе тоже могут побороться за золото.

— Как оцените шансы «Зенита» в золотой гонке?

— Будет нелегко. Осенью мы не раз теряли очки по собственной глупости. Как, например, в Краснодаре. Но со «Спартаком» нас еще ждет очное противостояние. К тому же чемпионат России — очень сложный турнир. Думаю, лишь в мае на финишном флажке решится, кто в итоге станет первым.

ОТНОШЕНИЯ В РАЗДЕВАЛКЕ

— Как вам работается на сборе?

— Очень приятно тренироваться, когда тепло. Однако это отнюдь не каникулы — мы сосредоточены на подготовке к матчам Лиги Европы и внутреннего чемпионата. Провели несколько товарищеских матчей, чувствуем себя хорошо.

— Команда проводит много товарищеских игр. Непривычно?

— Каждый игрок проводит на поле около тайма, поэтому никто сложностей не испытывает. К тому же эти игры — товарищеские. Можно сказать — тренировки повышенной сложности.

— Мирча Луческу называет их бонусом к основным тренировкам.

— Конечно, играть куда интереснее, чем просто тренироваться. А когда выходим против серьезных соперников, есть возможность по-настоящему оценить свои силы в преддверии официальных матчей.

— В команде появилось пять новичков. В плане конкуренции стало напряженнее?

— Не думаю, что это так. Каждый из нас и так хочет показать лучшие качества. Но у нас прекрасные отношения в раздевалке. Это — хорошая конкуренция.

ЕСЛИ МЕНЯ НЕТ НА ПОЛЕ, ЖЕНА ЗАСЫПАЕТ

— Вы — семейный человек, не так ли?

— Это действительно так (улыбается). Моя жена Зузана — хранительница очага. Если бы не она, я не стал бы тем, кем сейчас являюсь. Очень люблю свою семью, супругу и двоих детей. Для меня это главное в жизни. Практически все свободное время стараюсь проводить с ними. Когда я впервые увидел Зузану, мне было двадцать. Через два года мы поженились. Она подарила мне прекрасных детей, за что я невероятно ей благодарен.

— Старшего зовут Робин. Созвучно с Робертом.

— Ему три года. Назвали так в честь дедушки.

— У младшего и вовсе русское имя — Алексей.

— Его нередко можно встретить и в Словакии. Нам оно очень понравились, но люди в России постоянно говорят, что это русское имя.

— Как поживают две собаки?

— Хорошо! Одна большая — веймаранер, а вторая маленькая — кокерспаниель. Замечательные собаки. Но пока они живут в Словакии, потому что перевезти их в Россию очень проблематично.

— Собаками увлекается ваша жена?

— Теперь и я тоже. Хотя прежде не любил собак. Но Зузана заставила меня по-настоящему привязаться к нашим питомцам!

— Семья уже живет в Петербурге?

— Конечно, они всегда вместе со мной. Старший сын ходит в садик в Петербурге. Правда, на время сборов родные уехали в Словакию, но скоро мы снова воссоединимся.

— Значит, Робин Мак, видимо, заговорит по-русски быстрее Роберта Мака?

— Скорее всего! Он уже знает довольно много русских слов. Учит язык, ему это интересно. А младшему через 10 дней исполнится год.

— Правда, что супруга смотрит все ваши игры?

— Никогда их не пропускает. Но только если я выхожу на поле. Если нет, жена засыпает!

— На «Петровском» она уже побывала?

— «Петровский», бесспорно, отличный, но очень старый стадион. Кстати, первый раз я на нем играл в товарищеском матче Россия — Словакия около пяти лет назад. Зузана же на нем еще не была. Там бывает холодно. К тому же пойти на футбол с детьми такого возраста проблематично. Супруга ждет открытия нового стадиона. Обещала на него прийти.

— Возможно, последние три домашние игры в нынешнем сезоне «Зенит» сыграет именно на «Крестовском».

— Было бы очень здорово!

Сергей ЦИММЕРМАН

из Дубая.