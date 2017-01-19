Вчера вечером и сегодня утром в Кампоаморе шёл сильнейший дождь, который к настоящему моменту немного поутих, но всё равно продолжается. В этой связи тренерский штаб решил поменять местами утреннее и вечернее занятия. Соответственно, дневную тренировку, как и вчера, красно-синие провели в тренажёрном зале.



«А ведь я работаю здесь вместе с командой с самого первого года, с 2008-го. Снега за это время не видел ни разу, дождик, конечно, был, но не такой ливень, как сейчас. Тренерам приходится вносить коррективы, тут никуда не денешься. Конечно, с мячом куда приятнее на сборах заниматься, чем пахать в зале. Тем более по утрам. Это и привычнее, и удовольствия от работы больше. Но что поделаешь, если на дворе такая погода? Тренироваться-то всё равно надо. Продолжаем выкладываться по полной, без разницы, где проходит занятие. Стоит задача как можно лучше подготовиться к сезону, и мы её старательно выполняем. А погода — это пустяк, она скоро наладится.



На старте мы хорошо выложились, мышечные боли потихоньку проходят, кондиции улучшаются. Сейчас нужно как следует дотренироваться эти два дня, потом сыграть пару контрольных матчей, и можно будет немного перевести дух. Ну, а на втором сборе, скорее всего, будет больше игровых упражнений, а это нам только в радость», — отметил Щенников, который также рассказал, как для него проходит ознакомление с позицией левого бровочника в схеме «3−5−2».

«Некоторые моменты при ведении атакующей игры мне пока не до конца ясны, но ведь и сборы начались недавно, верно? Не сомневаюсь, что Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. “Чемпионата”) и его помощники прояснят все нюансы в ближайшее время и я смогу действовать на этой позиции так, как они хотят», — приводит слова Щенникова клубная пресс-служба.