Щенников: Погода — это пустяк, главное — хорошо подготовиться к сезону
Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, что за восемь лет тренировок в испанском Кампоаморе никогда не сталкивался с подобными погодными условиями.
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Видимо, что-то случилось...
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Вчера вечером и сегодня утром в Кампоаморе шёл сильнейший дождь, который к настоящему моменту немного поутих, но всё равно продолжается. В этой связи тренерский штаб решил поменять местами утреннее и вечернее занятия. Соответственно, дневную тренировку, как и вчера,
«А ведь я работаю здесь вместе с командой с самого первого года, с 2008-го. Снега за это время не видел ни разу, дождик, конечно, был, но не такой ливень, как сейчас. Тренерам приходится вносить коррективы, тут никуда не денешься. Конечно, с мячом куда приятнее на сборах заниматься, чем пахать в зале. Тем более по утрам. Это и привычнее, и удовольствия от работы больше. Но что поделаешь, если на дворе такая погода?
На старте мы хорошо выложились, мышечные боли потихоньку проходят, кондиции улучшаются. Сейчас нужно как следует дотренироваться эти два дня, потом сыграть пару контрольных матчей, и можно будет немного перевести дух. Ну, а на втором сборе, скорее всего, будет больше игровых упражнений, а это нам только в радость», — отметил Щенников, который также рассказал, как для него проходит ознакомление с позицией левого бровочника в схеме «3−5−2».
«Некоторые моменты при ведении атакующей игры мне пока не до конца ясны, но ведь и сборы начались недавно, верно? Не сомневаюсь, что Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. “Чемпионата”) и его помощники прояснят все нюансы в ближайшее время и я смогу действовать на этой позиции так, как они хотят», — приводит слова Щенникова клубная
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