Аргентинский форвард Расич стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский «Арсенал» подписал контракт с аргентинским нападающим Федерико Расичем, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний форвард подписал контракт по схеме «1,5+1».
Профессиональную карьеру аргентинец начал в 2011 году в клубе «Химнасия». Выступая за молодежную команду клуба, в 2012 году он стал чемпионом Аргентины. В том сезоне Расич в 14 встречах забил 17 мячей.
За первую команду нападающий дебютировал в 2014 году. За два сезона в аргентинской Примере он провел 23 матча и забил шесть мячей.
В 2014 году нападающий отправился в аренду в «Амкар», но
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