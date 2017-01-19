Аргентинский форвард Расич стал игроком тульского «Арсенала»

24-летний форвард подписал контракт по схеме «1,5+1».

Профессиональную карьеру аргентинец начал в 2011 году в клубе «Химнасия». Выступая за молодежную команду клуба, в 2012 году он стал чемпионом Аргентины. В том сезоне Расич в 14 встречах забил 17 мячей.

За первую команду нападающий дебютировал в 2014 году. За два сезона в аргентинской Примере он провел 23 матча и забил шесть мячей.