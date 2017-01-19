«Рубин» отдал Саму Гарсию в аренду «Леганесу»

Как рассказали корреспонденту «СЭ» в клубе, игрок отдан в аренду в «Леганес» до конца сезона.

Напомним, Гарсия перешел в казанский клуб в прошлое трансферное окно из «Вильярреала» за 5 миллионов евро. В составе «Рубина» Гарсия не был твердым игроком основного состава. При этом он провел за казанцев 15 матчей и забил один гол в Кубке России.

Добавим, что «Леганес» занимает в испанской примере 16-е место после 18 туров.