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19 января 2017, 17:28 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Рубин» отдал Саму Гарсию в аренду «Леганесу»

Нападающий «Рубина» Самуэль Гарсия покинул расположение казанцев.

Как рассказали корреспонденту «СЭ» в клубе, игрок отдан в аренду в «Леганес» до конца сезона.

Напомним, Гарсия перешел в казанский клуб в прошлое трансферное окно из «Вильярреала» за 5 миллионов евро. В составе «Рубина» Гарсия не был твердым игроком основного состава. При этом он провел за казанцев 15 матчей и забил один гол в Кубке России.

Добавим, что «Леганес» занимает в испанской примере 16-е место после 18 туров.

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