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19 января 2017, 17:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник «Зари» Сиваков перешёл в «Оренбург»

Защитник «Зари» Михаил Сиваков, который 17 января отправился на сборы с одним из клубов РФПЛ, подписал контракт.

Новой командой 29-летнего футболиста стал «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На официальном сайте «Оренбурга» говорится о заключении контракта с белорусским игроком, однако детали соглашения не сообщаются.

Сиваков выступал в «Заре» с лета 2015 года и провёл за украинскую команду 48 матчей во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами. На протяжении карьеры защитник также выступал за БАТЭ, «Габалу», «Гомель», «Зюльте-Варегем», «Вислу», «Кальяри», «Пьяченцу» и одесский «Черноморец».

Оренбург
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