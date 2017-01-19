Защитник «Зари» Сиваков перешёл в «Оренбург»

Новой командой 29-летнего футболиста стал «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



На официальном сайте «Оренбурга» говорится о заключении контракта с белорусским игроком, однако детали соглашения не сообщаются.



Сиваков выступал в «Заре» с лета 2015 года и провёл за украинскую команду 48 матчей во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами. На протяжении карьеры защитник также выступал за БАТЭ, «Габалу», «Гомель», «Зюльте-Варегем», «Вислу», «Кальяри», «Пьяченцу» и одесский «Черноморец».