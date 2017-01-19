Защитник «Анжи» Ямбере может продолжить карьеру в Бельгии

26-летний француз провел в чемпионате России 12 матчей и одну игру — в Кубке страны.

Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил о о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам. Уже расторгнуты соглашения с защитником Али Гаджибековым и полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио.