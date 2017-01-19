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19 января 2017, 17:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» в контрольном матче обыграл китайский «Хэнань Цзянье»

В контрольном матче на сборе в Абу-Даби (ОАЭ) «Ростов» обыграл со счётом 3:1 13-ю команду китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье».

На 6-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря точному удару Александра Бухарова, а на 23-й минуте отличился Дмитрий Скопинцев. На 36-й минуте «Хэнань Цзянье» один мяч отыграл, реализовав пенальти. Окончательный результат в начале второго тайма установил Александр Ерохин.

Первый зимний учебно-тренировочный сбор ростовской команды в Эмиратах завершится в пятницу.

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