«Ростов» в контрольном матче обыграл китайский «Хэнань Цзянье»

На 6-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря точному удару Александра Бухарова, а на 23-й минуте отличился Дмитрий Скопинцев. На 36-й минуте «Хэнань Цзянье» один мяч отыграл, реализовав пенальти. Окончательный результат в начале второго тайма установил Александр Ерохин.



Первый зимний учебно-тренировочный сбор ростовской команды в Эмиратах завершится в пятницу.