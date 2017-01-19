Тетрашвили продолжит карьеру в «Анжи»
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Защитник «Тосно» Гурам Тетрашвили продолжит свою карьеру в махачкалинском «Анжи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ленинградской области.
«Тосно» и Тетрашвили расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, и 28-летний защитник пополнит состав «Анжи» на правах свободного агента.
Тетрашвили выступал за «Тосно» с 2015 года, провел за клуб 49 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил 2 мяча, а также принял участие в двух стыковых играх за выход в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter