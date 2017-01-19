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19 января 2017, 15:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тетрашвили продолжит карьеру в «Анжи»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Защитник «Тосно» Гурам Тетрашвили продолжит свою карьеру в махачкалинском «Анжи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ленинградской области.

«Тосно» и Тетрашвили расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, и 28-летний защитник пополнит состав «Анжи» на правах свободного агента.

Тетрашвили выступал за «Тосно» с 2015 года, провел за клуб 49 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил 2 мяча, а также принял участие в двух стыковых играх за выход в премьер-лигу и четырех встречах Кубка России.

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