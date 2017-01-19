Тетрашвили продолжит карьеру в «Анжи»

«Тосно» и Тетрашвили расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, и 28-летний защитник пополнит состав «Анжи» на правах свободного агента.

Тетрашвили выступал за «Тосно» с 2015 года, провел за клуб 49 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил 2 мяча, а также принял участие в двух стыковых играх за выход в премьер-лигу и четырех встречах Кубка России.