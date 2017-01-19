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19 января 2017, 15:19 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Яковлев согласен на понижение зарплаты в «Анжи», но вопрос контракта не решен

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Полузащитник махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев согласился на понижение зарплаты в клубе, однако после влияния агента вопрос продления соглашения находится в подвешенном состоянии, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы дагестанского футбольного клуба Айдемир Даганов.

В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев. Ранее были расторгнуты трудовые соглашения с защитником Али Гаджибековым и полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио.

«Яковлев согласился на понижение зарплаты и готов был играть за “Анжи”, но агент на него повлиял, и вопрос теперь находится в подвешенном состоянии. Наш клуб желал бы видеть этого игрока в своем составе, — сказал Даганов по телефону. — Правда, у него есть предложения со стороны других команд».

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