Яковлев согласен на понижение зарплаты в «Анжи», но вопрос контракта не решен
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Полузащитник махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев согласился на понижение зарплаты в клубе, однако после влияния агента вопрос продления соглашения находится в подвешенном состоянии, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы дагестанского футбольного клуба Айдемир Даганов.
В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«Яковлев согласился на понижение зарплаты и готов был играть за “Анжи”, но агент на него повлиял, и вопрос теперь находится в подвешенном состоянии. Наш клуб желал бы видеть этого игрока в своем составе, — сказал Даганов по телефону. — Правда, у него есть предложения со стороны других команд».
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