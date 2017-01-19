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19 января 2017, 9:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Аль-Айн» отказался от приобретения Боли из-за новых требований «Анжи»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Футбольный клуб «Аль-Айн» отказался от приобретения нападающего махачкалинского «Анжи» Янника Боли из-за новых требований российского клуба и самого игрока, сообщается на официальном сайте клуба из ОАЭ.

В понедельник эмиратский клуб сообщил, что ивуарийский нападающий прошел медицинское обследование и должен стать игроком команды.

«Решение о прекращении процедур по переходу Боли было принято из-за новых требований, выдвинутых “Анжи” и игроком этим вечером, которые не были согласованы в нашем контракте. Мы не хотим участвовать в торгах, особенно после того как футболист пытался использовать то, что от закрытия трансферного окна нас отделяет короткий промежутком времени», — заявил член правления «Аль-Айна» Мохаммед Обайд.

Боли в нынешнем сезоне провел в составе «Анжи» 11 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча.

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