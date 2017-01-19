«Аль-Айн» отказался от приобретения Боли из-за новых требований «Анжи»
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Аль-Айн» отказался от приобретения нападающего махачкалинского «Анжи» Янника Боли из-за новых требований российского клуба и самого игрока, сообщается на официальном сайте клуба из ОАЭ.
В понедельник эмиратский клуб сообщил, что ивуарийский нападающий прошел медицинское обследование и должен стать игроком команды.
«Решение о прекращении процедур по переходу Боли было принято
Боли в нынешнем сезоне провел в составе «Анжи» 11 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча.
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