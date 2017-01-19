Синицын: Я не против варианта аренды, но о продаже и думать не хочу

«Конечно, два матча в РФПЛ — недостаточно. С другой стороны, мне нравится находиться в состоянии конкуренции. И в “Чите”, и в “Енисее” я прогрессировал благодаря тому, что рядом работали сильные вратари. Это важный обмен опытом. Желание играть, конечно, есть. Мне уже 28 лет. В принципе, я даже не против варианта аренды, уже раздумывал о том, чтобы подыскать клуб, но в те моменты получалось, что в команде оставалось только два вратаря. О продаже даже думать не хочу: сами понимаете, какие в клубе выстроены условия для развития, какая здесь идея, цель. Тем более, я привык к городу, мне нравится команда.



Игра по европейской системе? Что-то подобное было во времена Андрея Диканя. Мы играли по очереди. По-моему, получалось хорошо, но в какой-то момент начались странные замены. Например, матч со “Спартаком” должен был играть я, но поставили Андрея, мол, потому что он там играл и знает их секреты. Это выглядело странно — ведь ничего не мешало за год до этого обыграть “Спартак” 4:0 со мной. Так эта практика ушла. Тем не менее, в условиях частых игр, думаю, что это хорошая практика. Это спасает от перегруженности, особенно в рамках игра через 3 на 4-й», — отметил Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.