Синицын: Я не против варианта аренды, но о продаже и думать не хочу
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын выразил неудовлетворение малой игровой практикой, но при этом отметил, что ему нравится работать в условиях конкуренции.
«Конечно, два матча в РФПЛ — недостаточно. С другой стороны, мне нравится находиться в состоянии конкуренции. И в “Чите”, и в “Енисее” я прогрессировал благодаря тому, что рядом работали сильные вратари. Это важный обмен опытом. Желание играть, конечно, есть. Мне уже 28 лет. В принципе, я даже не против варианта аренды, уже раздумывал о том, чтобы подыскать клуб, но в те моменты получалось, что в команде оставалось только два вратаря. О продаже даже думать не хочу: сами понимаете, какие в клубе выстроены условия для развития, какая здесь идея, цель. Тем более, я привык к городу, мне нравится команда.
Игра по европейской системе?
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter