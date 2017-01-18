Абу-Даби: для Карреры играет русский пианист

Что-то мне подсказывает, что Массимо Каррера, вошедший в отель Ritz Carlton Abu Dhabi Grand Canal вместе с игроками «Спартака» в 20.15 по местному времени, и его жена с дочкой (они прилетели вместе с ним из Италии, но в гостиницу приехали пораньше) были приятно удивлены. Ведь в лобби гостиницы под волшебное звучание фортепиано певица с прекрасным сопрано исполняла итальянские шедевры — «O Sole Mio» и многие другие.

Сальваторе Боккетти, как раз в это время подошедший что-то уточнить на ресепшен, уж точно просиял. И в какой-то момент поаплодировал (как и Квинси Промес, пусть последний и далеко не итальянец). Хотя, может, Сальва просто доволен появившейся в его дальнейшей карьере определенностью — ведь накануне вылета он продлил контракт с красно-белыми.

Любопытно, что певица с безупречным итальянским, радовавшая Карреру и Боккетти, родом из… Казахстана. А пианист и вовсе наш, россиянин, из Нижнего Новгорода. С ним мы познакомились накануне, и теперь перед ним, пусть он и не болельщик, стоит важнейшая задача — сфотографироваться со спартаковцами. Те будут только рады — слух-то он и вправду услаждает.

Павел Погорельский — композитор, музыкант, играющий на фортепиано и органе, победитель международных конкурсов, преподаватель музыки. В Эмиратах работает уже с пару лет — вначале музицировал в главном отеле Абу-Даби, Emirates Palace, но потом туда пришел новый управляющий из Португалии и разогнал половину персонала. Впрочем, и Ritz-Carlton — тоже, согласитесь, недурно.

ГОСТИНИЧНЫЙ «БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА»

Теоретически это одна из самых дорогих и престижных сетей мира. Но несколько лет назад «Спартак» на первом зимнем сборе селился в еще более крутой гостинице, отеле-султане (или эмире, мы же все-таки в Эмиратах находимся) здешнего побережья — Emirates Palace. И по ценам, и по территории то был не отель, а настоящий восточный дворец. Организаторы поездки рассказали мне, что обходилось проживание в нем «Спартаку» вдвое дороже, чем здесь. И обойти его не представлялось возможным даже за час, и пальмы стояли даже в крытой галерее. А ключи от номеров были сделаны в форме золотой медали — которую, правда, завоевать тогда так и не удалось.

Но уже второй год кряду красно-белые перешли от сверхроскоши (там, в Emirates Palace, селились также «Манчестер Сити» и… «Шахтер» с Фернанду и Луизом Адриану) к просто высококачественному «пятизвезднику» с гораздо более скромной территорией, сдержанными фасадом и убранством. И никто, как я заметил, по этому поводу не переживает — напротив, говорят, что по функциональности нынешний отель превосходит предыдущий. А Артем Ребров дважды прилетал сюда с семьей отдыхать еще до того, как команда начала здесь селиться. А туда, где не понравилось, второй раз в отпуск точно не приезжают.

Единственное, что несколько расстроило медицинский штаб «Спартака», — это то, что не удалось, как в Испании, обеспечить для футболистов отдельное меню. Сидеть они будут в отдельном зале (сейчас там три больших стола на девять-десять человек каждый), но питаться — из общего «котла», который, хоть и пятизвездный, но есть там и сладкое, и другая «запрещенка». Впрочем, Каррера уже достаточно раз проводил серьезную разъяснительную работу с командой по части питания, к которому, как мне рассказали, относится строже Аленичева, да и любого другого тренера (недаром его карьера длилась до 44 лет, причем на приличном уровне). Так что вряд ли стоит полагать, что игроки будут подворовывать какие-то десерты. Каррере-то они верят безоглядно.

А тот факт, что при нем команда начала готовиться к весенней части чемпионата в том же отеле же, что и при его предшественнике, заставляет вспомнить о пресловутом «багаже Аленичева». В гостиничном смысле он действительно налицо. Кстати, сотрудники отеля, едва подъехал автобус, встали у дверей с растяжкой: «С возвращением, “Спартак”!» — и эмблемой лидера чемпионата России.

ВСЕГО ЧЕТЫРЕ СПАРРИНГА НА ТРЕХ СБОРАХ. ПОЧЕМУ?

А вот в футбольном многое будет совсем по-другому, чем год, два, три назад. Пока у Карреры, летевшего отдельно от команды — они встретились прямо в аэропорту Абу-Даби, и в отель ехали уже вместе на автобусе — не было возможности рассказать все эти детали заинтригованным футболистам. Это произойдет уже сегодня.

Самое интересное и пока загадочное — это количество контрольных матчей, которые предстоит «Спартаку». При Аленичеве их было восемь, а теперь за три сбора (Абу-Даби, Эстепона, Марбелья) ожидается всего четыре! По-моему, меньше за два месяца российские клубы не проводили никогда.

Эта новая методика интригует — как и то, что и на отдых, и на подготовку к рестарту сезона Каррера отрядил одинаковое количество дней — по 43. ЦСКА, у которого тоже не осталось ничего, кроме чемпионата России, тренируется под руководством Виктора Гончаренко в Кампоаморе уже с 10 января, а «Зенит» Мирчи Луческу провел уже столько же матчей, сколько у «Спартака» будет за все межсезонье. Питерцам, правда, выступать в Лиге Европе, а Каррера явно будет пользоваться тем, что у него есть время для закладки фундамента.

Все говорит за то, что связан этот минимум спаррингов будет с огромными физическими нагрузками, которые предстоит перенести футболистам. Играть на их фоне чревато травмами, и, вероятнее всего, Каррера стремится этот риск минимизировать. По моей информации, тренер команды по физподготовке Хавьер Сальсес Нойя так команде и сказал: «Готовьтесь, парни!» Ему в ближайшие недели предстоит быть самым ненавистным для игроков человеком. Но по осенней части чемпионата они уже знают, что доверять этому человеку можно. Функционально она была готова на «отлично».

В НОМЕРАХ — ПО ОДНОМУ

Впрочем, вернемся к Ritz Carlton, в котором игроки расположатся по одному. Ощущается в этом отеле некая культурная универсальность, которая помогла бы почувствовать себя здесь уютно и Курбану Бердыеву, и Каррере. Со стороны центрального входа — прекрасный вид на Большую мечеть шейха Зайеда. Зато архитекторов, строивших саму гостиницу, вдохновила венецианская архитектура, и на территории отеля есть Венецианская деревня. Пусть синьор Массимо родом из-под Милана, а лучшие годы карьеры провел в «Ювентусе», «Бари» и «Аталанте» — все равно же такие воспоминания о родине приятны.

Как уже отмечено выше, душевный комфорт главному тренеру будет помогать поддерживать семья. Разрешено (как и при Карпине, и при Аленичеве) привозить домочадцев на сбор и футболистам. Единственное ограничение, наложенное Каррерой, — женам и детям нельзя было лететь вместе с командой, и пробыть в Абу-Даби они смогут до 26 января. Карпин, помнится, позволял добираться всем вместе.

Руководитель департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг, легендарный журналист, в эти дни отмечающий 50-летие творческой деятельности, рассказал, что и в аэропорту, и в самолете люди вели себя по отношению к спартаковцам предельно корректно и не позволяли себе никакой фамильярности.

Самим же футболистам Каррера рассказал о рамках их поведения на сборах на 15-минутном собрании, которое состоялось вскоре после заселения. По моим данным, тренер сообщил, что по гостинице нельзя дефилировать в шлепанцах, дресс-код — кроссовки и поло. А еще сделал акцент на том, чтобы вся команда являлась на завтраки, обеды и ужины одновременно — и уходила с них тоже. Итальянская школа — так же поступал в сборной и Фабио Капелло. Денис Глушаков с Александром Самедовым не дадут соврать.

ШКАЛА УЛЫБОК ОТ ЛУИЗА АДРИАНУ ДО МЕЛЬГАРЕХО

Правда, Самедов на день задержался в Москве по семейным обстоятельствам. Он присоединится к команде сегодня. К тому времени красно-белые уже проведут две тренировки на полях спорткомплекса Al Zayed (в самом отеле, в отличие от Emirates Palace, своих полей нет, но ехать — меньше десяти минут). На следующий день — опять две, два последующих — по одной. Тренер сразу оговорил, что вечерние занятия будут закрыты для прессы и кого бы то ни было со стороны: они будут посвящены тактике.

В каком игроки настроении? Если составить шкалу широты улыбок, то первое место я бы отдал новичку Луизу Адриану (где-то поблизости, но все же на втором-третьем местах, расположился капитан Глушаков и Промес), а на безоговорочном последнем — Лоренсо Мельгарехо, шансы которого на попадание в основу после появления бразильца и Самедова свелись к минимуму. Впрочем, никто, кроме него самого, получившего достаточно шансов после травмы Зе Луиша, в этом не виноват.

Зе Луиш почти восстановился после травмы задней поверхности бедра, хотя первые дни подготовки африканец, по всей видимости, из соображений предосторожности проведет не в общей группе. Но это — точно ненадолго, в отличие от Таски, который начнет работать вместе со всеми только в начале марта. Кстати, физическим состоянием Луиза Адриану, давно не имевшего практики в серии А, медперсонал «Спартака» по итогам обследования остался очень доволен.

Будет ли доволен игрой новичка из самого «Милана» другой спартаковский штаб — тренерский? Приключение, которое даст ответ на этот вопрос, начинается.