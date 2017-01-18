Абу-Даби: для Карреры играет русский пианист
Обозреватель «СЭ» встретил футболистов «Спартака» в
Абу-Даби, куда команда прилетела на первый сбор.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сальваторе Боккетти, как раз в это время подошедший
Любопытно, что певица с безупречным итальянским, радовавшая Карреру и Боккетти, родом из… Казахстана. А пианист и вовсе наш, россиянин, из Нижнего Новгорода. С ним мы познакомились накануне, и теперь перед ним, пусть он и не болельщик, стоит важнейшая задача — сфотографироваться со спартаковцами. Те будут только рады —
Павел Погорельский — композитор, музыкант, играющий на фортепиано и органе, победитель международных конкурсов, преподаватель музыки. В Эмиратах работает уже с пару лет — вначале музицировал в главном отеле
ГОСТИНИЧНЫЙ «БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА»
Теоретически это одна из самых дорогих и престижных сетей мира. Но несколько лет назад «Спартак» на первом зимнем сборе селился в еще более крутой гостинице,
Но уже второй год кряду
Единственное, что несколько расстроило медицинский штаб «Спартака», — это то, что не удалось, как в Испании, обеспечить для футболистов отдельное меню. Сидеть они будут в отдельном зале (сейчас там три больших стола на
А тот факт, что при нем команда начала готовиться к весенней части чемпионата в том же отеле же, что и при его предшественнике, заставляет вспомнить о пресловутом «багаже Аленичева». В гостиничном смысле он действительно налицо. Кстати, сотрудники отеля, едва подъехал автобус, встали у дверей с растяжкой: «С возвращением, “Спартак”!» — и эмблемой лидера чемпионата России.
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ СПАРРИНГА НА ТРЕХ СБОРАХ. ПОЧЕМУ?
А вот в футбольном многое будет совсем
Самое интересное и пока загадочное — это количество контрольных матчей, которые предстоит «Спартаку». При Аленичеве их было восемь, а теперь за три сбора (Абу-Даби, Эстепона, Марбелья) ожидается всего четыре!
Эта новая методика интригует — как и то, что и на отдых, и на подготовку к рестарту сезона Каррера отрядил одинаковое количество дней — по 43. ЦСКА, у которого тоже не осталось ничего, кроме чемпионата России, тренируется под руководством Виктора Гончаренко в Кампоаморе уже с 10 января, а «Зенит» Мирчи Луческу провел уже столько же матчей, сколько у «Спартака» будет за все межсезонье. Питерцам, правда, выступать в Лиге Европе, а Каррера явно будет пользоваться тем, что у него есть время для закладки фундамента.
Все говорит за то, что связан этот минимум спаррингов будет с огромными физическими нагрузками, которые предстоит перенести футболистам. Играть на их фоне чревато травмами, и, вероятнее всего, Каррера стремится этот риск минимизировать. По моей информации, тренер команды по физподготовке Хавьер Сальсес Нойя так команде и сказал: «Готовьтесь, парни!» Ему в ближайшие недели предстоит быть самым ненавистным для игроков человеком. Но по осенней части чемпионата они уже знают, что доверять этому человеку можно. Функционально она была готова на «отлично».
В НОМЕРАХ — ПО ОДНОМУ
Впрочем, вернемся к Ritz Carlton, в котором игроки расположатся по одному. Ощущается в этом отеле некая культурная универсальность, которая помогла бы почувствовать себя здесь уютно и Курбану Бердыеву, и Каррере. Со стороны центрального входа — прекрасный вид на Большую мечеть шейха Зайеда. Зато архитекторов, строивших саму гостиницу, вдохновила венецианская архитектура, и на территории отеля есть Венецианская деревня. Пусть синьор Массимо родом
Как уже отмечено выше, душевный комфорт главному тренеру будет помогать поддерживать семья. Разрешено (как и при Карпине, и при Аленичеве) привозить домочадцев на сбор и футболистам. Единственное ограничение, наложенное Каррерой, — женам и детям нельзя было лететь вместе с командой, и пробыть в
Руководитель департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг, легендарный журналист, в эти дни отмечающий 50-летие творческой деятельности, рассказал, что и в аэропорту, и в самолете люди вели себя по отношению к спартаковцам предельно корректно и не позволяли себе никакой фамильярности.
Самим же футболистам Каррера рассказал о рамках их поведения на сборах на 15-минутном собрании, которое состоялось вскоре после заселения. По моим данным, тренер сообщил, что по гостинице нельзя дефилировать в шлепанцах,
ШКАЛА УЛЫБОК ОТ ЛУИЗА АДРИАНУ ДО МЕЛЬГАРЕХО
Правда, Самедов на день задержался в Москве по семейным обстоятельствам. Он присоединится к команде сегодня. К тому времени
В каком игроки настроении? Если составить шкалу широты улыбок, то первое место я бы отдал новичку Луизу Адриану (где-то поблизости, но все же на
Зе Луиш почти восстановился после травмы задней поверхности бедра, хотя первые дни подготовки африканец, по всей видимости, из соображений предосторожности проведет не в общей группе. Но это — точно ненадолго, в отличие от Таски, который начнет работать вместе со всеми только в начале марта. Кстати, физическим состоянием Луиза Адриану, давно не имевшего практики в серии А, медперсонал «Спартака» по итогам обследования остался очень доволен.
Будет ли доволен игрой новичка из самого «Милана» другой спартаковский штаб — тренерский? Приключение, которое даст ответ на этот вопрос, начинается.
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