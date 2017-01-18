Неизвестные солдаты и здоровяк Кудряшов. Как Григорян строит новый «Анжи»

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«Армия Гончаренко». Так коллега Дмитрий Симонов назвал рубрику, под которой выходят его репортажи из Испании со сбора ЦСКА. Но при всем уважении к новому главному тренеру армейцев, «армия» в данном случае — в большей степени метафора, отсылка к истории клуба. Обстановка в Кампоаморе от казарменной очень далека.

То ли дело «Анжи»… Вот где муштра. Вот где солдаты. Причем неизвестные. 12 января на официальном сайте махачкалинцев появилась короткая новость:

«Публикуем список футболистов, находящихся в расположении «Анжи».

Действующие игроки:

Вратари: Юрченко, Дженетов, Шафинский;

Защитники: Мусалов, Тигиев, Лазич, Паршивлюк;

Полузащитники: Георгиевский, Гасанов, Каретник, Маевский, Хадарцев, Щербак, Газимагомедов.

На просмотре: вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев, Федор Шереметов. В ближайшие дни к «Анжи» в Турции присоединится защитник Александр Жиров, выступавший за нашу команду в прошлом сезоне.

Прошла неделя. С тех пор на сайте не появилось ни одной заметки. В перерыве товарищеского матча против «Пандурия» (середняка румынского чемпионата) мне удалось выяснить почему. На просьбу пообщаться после финального свистка главный тренер махачкалинцев Александр Григорян вежливо отказал. И пояснил:

— Я уже дал одно интервью. И его растерзали на цитаты. Отдельно про Шалимова, отдельно про остальное. Пока хватит. Я понял: это не ФНЛ. Тем более говорить пока просто не о чем. Лишний шум нам не нужен. У меня два сбора на то, чтобы построить новую команду, работы еще очень много. Можете писать, что хотите, но на официальном сайте я просто запретил давать любую информацию.

Вот так. На сборе «Анжи» нет ни одного представителя клубной пресс-службы (для сравнения тульский «Арсенал», живущий неподалеку, чуть ли не в режиме реального времени освещает каждую тренировку, ежедневно снимает сюжеты, с помпой представляет новичков). К примеру, мне стоило определенного труда выяснить, где именно пройдет матч с румынами. А когда я до нужного поля добрался, то услышал просьбу от руководства команды: по возможности подробности состава не публиковать.

Уверен, среднестатистическому болельщику, даже если он внимательно следит за российской премьер-лигой, многие из игроков, перечисленных в графе «на просмотре», абсолютно незнакомы. Многих из них, к слову, уже нет на сборе: Шереметова, Муртузалиева, Сулейманова, Тагира Мусалова, Бутты и Гванзава Магомедовых (из «действующих» нет Маевского, которого «Анжи» продает). Но большинство осталось.

В частности, опытный украинский форвард Антонов. Против «Пандурия» он сыграл с первых минут, составив компанию в атаке известному по выступлению за «Терек» Кацаеву (знакомому Григоряну по «СКА-Энергии») и ветерану дагестанского футбола Асильдарову (знакомому Григоряну по «Лучу-Энергии»). До прошлого лета Антонов играл в Азербайджане за «Габалу», а последние полгода оставался без клуба. В центре поля выжигал пространство вокруг себя Дедечко (знакомый Григоряну по «СКА-Энергии»).

Более того, против «Пандурия» сыграло достаточно людей, которые в новости недельной давности не фигурировали. В старте вышел Максим Белый. Тоже украинец. После того как закончился его контракт с хорватским «Хайдуком» — свободный агент. Он составил пару в центре защиты с Жировым. А место в опорной зоне занял Гурам Тетрашвили (знакомый Григоряну по «Лучу-Энергии»), до недавнего времени капитан «Тосно».

Всех карт, раз уж обещал, раскрывать не буду, но разве возможно утаить такую фигуру, как Дмитрий Кудряшов? Известный своими габаритами 33-летний экс-спартаковец (знакомый Григоряну по «Лучу-Энергии») тоже числится свободным агентом. На поле он вышел во втором тайме. Как и Амаду Мутари.

К тому моменту Григорян уже наблюдал за игрой от «бровки». А до перерыва он как настоящий главнокомандующий забрался на операторскую вышку и рулил процессом оттуда. Порой включая суровый тон. Чаще всего он подсказывал неугомонному Тигиеву, который бороздил бровку как раз под тренерской башней.

Именно состав, игравший с первых минут, стоит считать прообразом того «Анжи», который мы увидим весной. И в первые 45 минут махачкалинцы по-настоящему впечатлили. В первую очередь своей сплоченностью и зарядом. Когда в конце тайма ассистент (!) судьи углядел в штрафной игру рукой у одного из защитников, и главный судья его послушал, команда стеной пошла на «людей в черном». Словно на кону был выход в финал Лиги чемпионов. Кацаев возмущался активнее прочих и получил красную карточку. А главным героем эпизода стал голкипер Юрченко, отразивший удар «с точки» в красивом прыжке.

«Анжи» тогда уже вел 1:0: прострел Георгиевского с левого фланга замкнул Кацаев. Во втором тайме ошибка центрального защитника привела к ответному голу «Пандурия», но это ровным счетом ничего не значит. В отличие от слов одного из руководителей «Анжи» после матча: «Утром нам говорили, что “Пандурий” забьет пять голов еще в первом тайме, но вы сами все видели. И это только начало работы! Из тех, кто вышел во втором тайме, многих в клубе, возможно, не останется. На тех, кто начинал, будем опираться. Но и они могут оказаться на вторых ролях, потому что новичков ждем еще много. Причем высокого класса».

Когда в канун нового года «Анжи» объявил об очередной смене курса и переходе клуба от Сулеймана Керимова к Осману Кадиеву, многие поспешили забронировать махачкалинцам путевку в первый дивизион на следующий сезон. Но в реальности все совсем не так страшно.