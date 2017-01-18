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18 января 2017, 22:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гендиректор «Андерлехта»: Ломбертс? Переговоры с русскими — это очень трудно

Генеральный директор «Андерлехта» Херман ван Холсбик прокомментировал информацию о возможном переходе в бельгийский клуб защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

«Ломбертс? Будем продолжать следить за ситуацией вокруг него, но никаких иллюзий не питаем. Сейчас сумма его трансфера меняется почти каждую неделю. Из своего опыта знаю, что переговоры с русскими всегда проходят очень трудно. Сложно даже просто сесть за стол для обсуждения. Мы продолжим следить за ситуацией, но пока ничего нового», — цитирует ван Холсбика Voetbalkrant.

Ранее Сантуш Верхулст, который является агентом Ломбертса, заявил, что трансфер 31-летнего футболиста из петербургского клуба пока осуществить сложно, потому что сине-бело-голубые просят слишком большую сумму за игрока.

Ломбертс связан с клубом из Санкт-Петербурга контрактом до 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл за «Зенит» пять матчей в РФПЛ.

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