«Ломбертс? Будем продолжать следить за ситуацией вокруг него, но никаких иллюзий не питаем. Сейчас сумма его трансфера меняется почти каждую неделю. Из своего опыта знаю, что переговоры с русскими всегда проходят очень трудно. Сложно даже просто сесть за стол для обсуждения. Мы продолжим следить за ситуацией, но пока ничего нового», — цитирует ван Холсбика Voetbalkrant.



Ранее Сантуш Верхулст, который является агентом Ломбертса, заявил, что трансфер 31-летнего футболиста из петербургского клуба пока осуществить сложно, потому что сине-бело-голубые просят слишком большую сумму за игрока.

Ломбертс связан с клубом из Санкт-Петербурга контрактом до 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл за «Зенит» пять матчей в РФПЛ.