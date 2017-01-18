Домодедово: ветеран Лю и весельчак Зе
Обозреватель «СЭ» проводил «Спартак» на первый сбор в
Абу-Даби.
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Видимо, что-то случилось...
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«Спартак» — народная команда, и потому летит с народом. Так директор по связям с общественностью Леонид Трахтенберг прокомментировал тот факт, что для полета в ОАЭ
У стойки регистрации футболисты появились часа за три до отправления. Русский костяк блеснул дисциплиной — Ребров, Глушаков, Комбаров первыми получили посадочные и ушли на паспортный контроль. Бразильцы чувствовали себя чуть более вальяжно. Новичок Луиз Адриану широко улыбался в компании соотечественников Фернанду и Маурисиу. А вскоре с будущим конкурентом (или партнером, почему нет?) познакомился припозднившийся Зе Луиш.
Нападающий из
А вот Мельгарехо стоял в сторонке и грустил, глядя в телефон. Его позиции уже давно кажутся весьма шаткими. Впрочем, на вопрос «как дела» парагваец вежливо улыбнулся и показал большой палец. Кто знает, быть может универсальность этого футболиста поможет ему заиграть весной?
Быстро прошел регистрацию Джано Ананидзе, слаломный проход через толпу совершил Андрей Ещенко, а самым последним в аэропорт, кажется, приехал Квинси Промес. Характерным сипловатым голосом поздоровался с сотрудниками клуба, поправил кепку с надписью Pirate gang (пиратская банда), получил посадочный и наклейку на рюкзак, сделал несколько фотографий с другими пассажирами и рванул к остальным.
К слову, о пассажирах — болельщиков среди них оказалось не так много, как следовало ожидать. В основном для совместных фотографий к спартаковцам подходили сотрудники аэропорта. За одного из них — мужчину в рубашке с шевроном «авиационная безопасность» — стало страшно. Несколько дней назад в Уфе сотрудник местного аэропорта Виталий Двоеглазов был уволен за то, что разместил в социальной сети фотографию с Сергеем Семаком. Уволенный как раз работал в службе безопасности. Будем надеяться, что в Москве порядки не такие строгие.
Фотографировались и с Трахтенбергом — его узнавали люди постарше. В перерыве между снимками узнаю, почему никто в терминале не видел другого новичка — Александра Самедова.
— Прилет Самедова ожидается на следующий день, — поясняет
Постепенно все футболисты растворились в терминале. А я вижу доктора Лю Хуншена, который
— Не знаю, почему они всех покупают! — улыбается китаец.
— А вас не купят?
— Нет, зачем они меня купят? Доктора у них есть.
— Там хватает своих?
— Конечно!
Доктор Лю работает в «Спартаке» уже 14 лет. Один из ветеранов клуба. И он вместе с Массимо Каррерой тоже очень хочет выиграть чемпионство.
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