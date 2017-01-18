Домодедово: ветеран Лю и весельчак Зе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак» — народная команда, и потому летит с народом. Так директор по связям с общественностью Леонид Трахтенберг прокомментировал тот факт, что для полета в ОАЭ красно-белые не стали заказывать чартер или пользоваться услугами бизнес-терминала. На первый сбор «Спартак» отправился регулярным рейсом Москва — Абу-Даби из аэропорта «Домодедово».

У стойки регистрации футболисты появились часа за три до отправления. Русский костяк блеснул дисциплиной — Ребров, Глушаков, Комбаров первыми получили посадочные и ушли на паспортный контроль. Бразильцы чувствовали себя чуть более вальяжно. Новичок Луиз Адриану широко улыбался в компании соотечественников Фернанду и Маурисиу. А вскоре с будущим конкурентом (или партнером, почему нет?) познакомился припозднившийся Зе Луиш.

Нападающий из Кабо-Верде вообще показался самым позитивным этим утром. Подошел к каждому из стоявших в очереди спартаковцев, тепло приветствовал, шутил и хлопал по спинам. Видно, что отдохнул Зе Луиш хорошо.

А вот Мельгарехо стоял в сторонке и грустил, глядя в телефон. Его позиции уже давно кажутся весьма шаткими. Впрочем, на вопрос «как дела» парагваец вежливо улыбнулся и показал большой палец. Кто знает, быть может универсальность этого футболиста поможет ему заиграть весной?

Быстро прошел регистрацию Джано Ананидзе, слаломный проход через толпу совершил Андрей Ещенко, а самым последним в аэропорт, кажется, приехал Квинси Промес. Характерным сипловатым голосом поздоровался с сотрудниками клуба, поправил кепку с надписью Pirate gang (пиратская банда), получил посадочный и наклейку на рюкзак, сделал несколько фотографий с другими пассажирами и рванул к остальным.

К слову, о пассажирах — болельщиков среди них оказалось не так много, как следовало ожидать. В основном для совместных фотографий к спартаковцам подходили сотрудники аэропорта. За одного из них — мужчину в рубашке с шевроном «авиационная безопасность» — стало страшно. Несколько дней назад в Уфе сотрудник местного аэропорта Виталий Двоеглазов был уволен за то, что разместил в социальной сети фотографию с Сергеем Семаком. Уволенный как раз работал в службе безопасности. Будем надеяться, что в Москве порядки не такие строгие.

Фотографировались и с Трахтенбергом — его узнавали люди постарше. В перерыве между снимками узнаю, почему никто в терминале не видел другого новичка — Александра Самедова.

— Прилет Самедова ожидается на следующий день, — поясняет пресс-атташе. — С ним все в порядке, в хорошей форме, прошел медосмотр, но так сложились семейные обстоятельства. Кстати, очень волновался при подписании контракта. Сам, говорит, не ожидал, никогда не испытывал такого волнения. Очень его впечатлил наш спартаковский музей.

Постепенно все футболисты растворились в терминале. А я вижу доктора Лю Хуншена, который по-прежнему трудится в «Спартаке». Подхожу к человеку, который когда-то спас для футбола Неманью Видича, и спрашиваю о китайских трансферных фокусах.

— Не знаю, почему они всех покупают! — улыбается китаец.

— А вас не купят?

— Нет, зачем они меня купят? Доктора у них есть.

— Там хватает своих?

— Конечно!

Доктор Лю работает в «Спартаке» уже 14 лет. Один из ветеранов клуба. И он вместе с Массимо Каррерой тоже очень хочет выиграть чемпионство.