Французский футболист Александр Коре покинул сбор московского «Локомотива»
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Французский футболист литовского «Стумбраса» Александр Коре покинул тренировочный сбор московского «Локомотива», который проходит в испанской Эстепоне. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Он покинул сбор, но вероятность его перехода в “Локомотив” сохраняется. Не исключено, что он отправится и на второй сбор», — сказал источник.
25-летний нападающий тренировался с «Локомотивом» с прошлой недели, в частности, приняв участие в контрольном матче с молодежным составом бременского «Вердера» (2:0), в котором он забил два мяча.
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Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол.
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