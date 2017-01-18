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18 января 2017, 22:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Французский футболист Александр Коре покинул сбор московского «Локомотива»

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Французский футболист литовского «Стумбраса» Александр Коре покинул тренировочный сбор московского «Локомотива», который проходит в испанской Эстепоне. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он покинул сбор, но вероятность его перехода в “Локомотив” сохраняется. Не исключено, что он отправится и на второй сбор», — сказал источник.

25-летний нападающий тренировался с «Локомотивом» с прошлой недели, в частности, приняв участие в контрольном матче с молодежным составом бременского «Вердера» (2:0), в котором он забил два мяча.

В пресс-службе «Локомотива» подтвердили информацию, что Коре уехал со сбора. «В самом деле, Александр Коре покинул расположение команды. Тренерский штаб продолжит наблюдение за футболистом», — сказал ТАСС руководитель департамента по связям с общественностью клуба Андрей Бодров.

Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол.

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