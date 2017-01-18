Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28474202/
18 января 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Гендиректор стадиона «Краснодар» будет работать на «Крестовском»

Генеральный директор стадиона «Краснодар» Алексей Жуковин покинет занимаемую должность и займет пост заместителя генерального директора компании «Зенит Арена», утверждает «Фонтанка».

Именно эта фирма будет управлять стадионом, построенным на Крестовском острове.

Отмечается, что в Петербурге оценили достижения Жуковина при запуске стадиона «Краснодар», который открыли в октябре 2016 года. Специалист должен приступить к обязанностям только на следующей неделе, но уже приехал в город и осматривает будущее хозяйство.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

ФИФА не получала обращений от «Сент-Этьена» по трансферу Йоана Молло в «Зенит»

Международная федерация футбола (ФИФА) не получала обращений со стороны французского «Сент-Этьена» по поводу перехода Йоана Молло в санкт-петербургский «Зенит», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФИФА.
Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Аршавин жестко "прошелся" по "Спартаку"

Сумасшедший контракт! Один из самых богатых игроков РФПЛ

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин