Гендиректор стадиона «Краснодар» будет работать на «Крестовском»
Генеральный директор стадиона «Краснодар» Алексей Жуковин покинет занимаемую должность и займет пост заместителя генерального директора компании «Зенит Арена», утверждает «Фонтанка».
Именно эта фирма будет управлять стадионом, построенным на Крестовском острове.
Отмечается, что в Петербурге оценили достижения Жуковина при запуске стадиона «Краснодар», который открыли в октябре 2016 года. Специалист должен приступить к обязанностям только на следующей неделе, но уже приехал в город и осматривает будущее хозяйство.
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