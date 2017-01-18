Гендиректор стадиона «Краснодар» будет работать на «Крестовском»

Именно эта фирма будет управлять стадионом, построенным на Крестовском острове.

Отмечается, что в Петербурге оценили достижения Жуковина при запуске стадиона «Краснодар», который открыли в октябре 2016 года. Специалист должен приступить к обязанностям только на следующей неделе, но уже приехал в город и осматривает будущее хозяйство.