Юрий Жирков: В «Челси» Слуцкому будет проще, чем мне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Александр Кержаков говорил, что на данном этапе карьеры получает удовольствие даже от сборов. Согласны?

— Ох, не знаю! Дубайский сбор проходит в таком месте, где после тренировки можно искупаться в море. Бывают дни, когда есть возможность позагорать минут 10−15. В таких условиях, конечно, можно получать удовольствие. Но вообще-то сборы это всегда тяжело. Особенно первый, когда выходишь из отпуска. Много физической работы.

— С годами нагрузки даются тяжелее?

— Бывали предсезонки и труднее. Хотя и здесь все непросто дается. Да и у кого легко было? У Газзаева много бегали, нагрузка была. У Кобелева тоже много тренировались.

— Сергей Семак рассказывал, как на сборах у Газзаева таскал на себе огромного партнера по ЦСКА. Упражнение такое было.

— В «Динамо» у Кобелева тем же самым занимались. Упражнения не в тренажерном зале, а с партнером по команде. Приходилось друг друга носить на руках.

— В «Челси» до такого не додумались?

— При Анчелотти мы почти не бегали. Просто через игры, через упражнения с мячом форму набирали.

— Как у Виллаш-Боаша?

— Как раз после Кобелева мы с Кокориным оказались в «Зените» у Виллаш-Боаша. По пути перекинулись с Сашей парой слов: «После бега в “Динамо” нам ничего не страшно». Пришли к Виллаш-Боашу и оказалось, что у него еще тяжелее! Когда просто бегаешь, выключаешь голову и двигаешься на автомате. А когда тренируешься с мячом, играешь в футбол — постоянно находишься в динамике, меняешь ритм, направление. Оказалось, что это не так уж и легко. В «Зените» стало много футбола каждый день. Играли двусторонки, на маленькие ворота. Как у того же Виллаш-Боаша в «Челси». Трудно судить, какой способ эффективнее. Специалисты лучше знают. С Гусом Хиддинком в «Анжи» тоже была предсезонка в Дубае. Одна тренировка, а потом весь день свободен. Никакого бега. И ведь играли неплохо! Все зависит от восприятия и тренировочного процесса в целом. В том числе и по ходу самого сезона.

— Одна тренировка в день не расслабляет?

— Если ты профессионал — нет. Надо выложиться на этой тренировке. А чем время занять, мне кажется, каждый найдет.

ГАЗЗАЕВ И ПОЛТОРЫ МИНУТЫ ПОД ВОДОЙ

— С кем из тренеров можно сравнить Луческу?

— Еще на летних сборах говорил, что его тренировки похожи чем-то на те, что у Газзаева. В бассейне под водой тоже сидели, эстафета водная была. Валерий Георгиевич еще и штрафовал, если кто-то не продержался без воздуха полторы минуты.

— Это норматив такой был?

— Да, он время засекал.

— А если не можешь высидеть, что делать? Тонуть?

— Надо было сидеть.

— На летних сборах чемпионом по подводному нырянию был Кержаков?

— Да, Саша долго сидел….

— Петржела когда-то ставил «Зенит» на лыжи. Такая смена деятельности помогает на сборах?

— Конечно! У нас вот здесь в Дубае только что хорошая тренировка была на пляже, когда играли в регби и ногами перебрасывали мяч через сетку. Это снимает психологическое давление. Плюс ноги работают. На сборах в первую очередь нужно ноги включать.

— В регби запрещенных приемов не было?

— Все старались этого избежать, но какие-то стычки случались.

— Бывает, что Луческу повышает на вас голос?

— Конечно. Вы и сами видите это на тренировках. Но это — нормально. Мистер перед занятиями говорит: вы на такие вещи не обижайтесь. Я вам просто хочу подсказать. Да вы любого тренера возьмите — каждый может что-то крикнуть. Они в том числе таким образом хотят донести до нас свои идеи.

— И вы в итоге не обижаетесь?

— Лично я — не обижаюсь.

ЧМ-2014 И ЧМ-2018

— Как оцените для «Зенита» первую часть чемпионата?

— Наверное, второе место на данном этапе — не так уж плохо. Поначалу мы почти не теряли очки. А потом… Может усталость накопилась. Были тяжелые матчи через два-три дня. Жаль, на каком-то отрезке получил небольшое повреждение от удара. Немного мучился из-за того.

— Тогда же была история со сборной: Черчесов вас вызвал, а Луческу сказал, что, может быть, и не стоило этого делать из-за повреждения.

— Я никогда не против ехать в сборную, но в той ситуации реально была проблема. Тогда в национальной команде мне пошли навстречу.

— Вас удивил вызов Черчесова?

— Тренеры следят за тобой. Если хорошо играешь в чемпионате, они это видят. Думаю, Черчесов учитывает разные аспекты. Берет и молодых игроков, которых надо просмотреть, и тех, кто лучше готов сейчас, и старый костяк сборной не игнорирует — от возрастных не отказывается.

— Вы до 2018 года в сборной дотянете?

— Не знаю, не знаю. Конечно, хочется сыграть на чемпионате мира. И не как в Бразилии — один тайм. Но все зависит от физического состояния.

— Многие говорят, что менять ветеранов пока некому.

— Ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь — тоже не очень хорошо. Будем смотреть по физическому состоянию, по тому, как буду играть в «Зените». Все вместе учитывать.

КРИОКАМЕРА И БЕРЕЗУЦКИЙ

— Самый яркий матч «Зенита» в первой части чемпионата был со «Спартаком»?

— Наверное, да. Игра в Питере. Для города этот матч всегда очень важен. Хорошо, что мы их обыграли. Тем более, красиво получилось. А что касается разных спорных эпизодов, то такое за сезон миллион раз случается. Иногда игроков удаляют, иногда нет. Просто к таким матчам, как «Зенит» — «Спартак», всегда особое внимание.

— Главное разочарование осени?

— Наверное, поражение от «Краснодара». Должны были выигрывать. Но футбол лишний раз доказал — все что угодно может случиться. Даже когда до конца матча остается три минуты.

— Новый стадион «Краснодара» — космос?

— Очень хороший стадион. Думаю, лучший в Европе на сегодняшний день.

— Его уже называют самым умным в Старом свете.

— Убедились в этом, когда со сборной приезжали. Нас везде провели, все показали. Атмосфера была потрясающей. И на «Краснодар» люди стали ходить. Так что Галицкий — молодец! Еще впечатлил восстановительный комплекс рядом с раздевалкой хозяев. На матче сборной это была наша раздевалка, и мы могли не только видеть, но и всем пользоваться. В связи с этим забавный случай произошел. Нас повели в криокамеру и я там потерялся.

— Как это?

— Когда пустили холод, все заволокло туманом. В двух сантиметрах ничего не видно. Пришлось вцепиться в Васю Березуцкого. Боялся, что все без меня выйдут, а я там останусь и замерзну!

САМЕДОВ И «СПАРТАК»

— Пять очков отставания от «Спартака» перед весенней частью чемпионата — это много или мало?

— Разрывы между первым-вторым местом и побольше бывали, это не мешало их ликвидировать. Вот и мы должны наверстать упущенное и все-таки вырвать золото.

— Кто на ваш взгляд мощнее укрепляется этой зимой — «Спартак» или «Зенит»?

— За трансферами слежу, но пока трудно что-то оценивать. Луиз Адриану, насколько я понимаю, практически не играл за Милан" в последнее время. А вот Самедов — хорошее усиление. Правда, еще не совсем понятно где он там будет играть. Справа ведь есть Промес. Но, может, тот на левый фланг перейдет? В любом случае Самедов это усиление. Игрок сборной, который в последних матчах, как мне кажется, очень здорово за нее играл. Посмотрим, как будет дальше.

— В нынешней ситуации «Спартак» Промеса ни за какие деньги не отпустит?

— Конечно. Мне кажется сейчас красно-белые только укрепляться будут.

— Как вам зенитовские новички, тем более их сразу пятеро?

— Видно, что это очень хорошие игроки. Они и в своих прежних командах себя проявляли. Разве что об Эрнани мало что было известно. Пока у него все нормально. Хорошо работает, тренируется. В матче с «Айнтрахтом» он неплохо в отборе выглядел и вообще произвел впечатление мобильного футболиста. Но все станет ясно не в контрольных, а в официальных играх.

— На лидерство «Спартака» в чемпионате повлиял тот факт, что он рано вылетел из еврокубков?

— Им, пожалуй, полегче стало. К одной игре в неделю проще готовиться. Больше времени на восстановление, можно подойти к матчу в лучшей форме. Отсюда, наверное, много встреч, которые «Спартак» вытащил на последних минутах.

— Везение?

— Не только. Ведь как Глушаков в матче с «Амкаром» тоже еще пробить надо! Для этого необходимо быть в хорошей форме. «Спартак» работает и дает результат.

— Этой осенью вас очень ждали в Тамбове, когда «Зенит» приехал на вашу родину играть кубковый матч. Едва команда вышла из самолета, посыпались вопросы: Юра прилетел? Однако вы остались в Петербурге.

— Спрашивал главного тренера, могу ли лететь в Тамбов. Говорил, что очень хочу. Но в конечном итоге Мистер не включил меня в список. У меня в этот момент как раз была небольшая травма, о которой я уже упоминал. Сейчас понимаю: это вышло к лучшему. Зная себя, в Тамбове все равно тогда на поле напросился бы.

РЕБЯТА И КИТАЙ

— Китайская трансферная лихорадка — популярная тема. Ваше отношение к феномену?

— Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.

— Но ведь в Китае уровень футбола ниже, чем в Европе.

— Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира.

— Считаете, звездные легионеры способны помочь вырастить своих игроков?

— Тренируясь рядом с такими мастерами, как Халк, Тевес и Витсель, местные ребята обязательно прибавят.

— После контрольного матча с «Чанчунем» оценили шутку Дзюбы по поводу его отъезда в Китай?

— Я на него не подписан в Инстаграм. А вообще шуток на эту тему и перед матчем было немало. Мол, надо особо себя показать с «Чанчунем». Но как вы понимаете, это были именно шутки.

СЛУЦКИЙ И «ЧЕЛСИ»

— Говоря о борьбе за чемпионство между «Зенитом» и «Спартаком», комментатор Геннадий Орлов в качестве скрытой угрозы назвал еще и ЦСКА. Особенно после смены главного тренера.

— Осенью ЦСКА очень много матчей провел на выезде. Пять или шесть подряд. Теперь больше будут играть дома и набирать очки. Тем более, армейцы такая команда, которая хоть 1:0, но выиграет. Так что я тоже не сбрасываю их со счетов — они будут бороться за первое место до тех пор, пока остаются шансы.

— Верите ли вы в Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА?

— Из «Уфы» он сделал неплохую команду. И до этого его клубы старались играть в красивый комбинационный футбол. Теперь, когда в ЦСКА у Гончаренко под рукой будет более сильный подбор игроков, то и результат окажется иным.

— Слуцкий, говорят, войдет в штаб «Челси». Это круто?

— Если так и произойдет — хорошо. Только пока не совсем понятно, как ему будет работаться аналитиком. Ведь по своей сути он главный тренер. Может быть, Леонид Викторович, все-таки возглавит какую-то команду?

— Слуцкому в «Челси» будет легче, чем вам в свое время?

— Ему лет побольше, значит, наверное, легче. У меня в свое время были другие проблемы. Переехал в Лондон без семьи, не знал язык на достаточно хорошем уровне. Особой помощи от клуба не было. Все это накопилось и дало о себе знать. Когда жена была беременной, нам отказали в визе. Три месяца оставался один без супруги и детей. Они в Москве, я — в Лондоне. Все вместе это давило, я нервничал. На тренировочном процессе сказывалось.

— Подобное отношение было конкретно к вам или к иностранцам в принципе?

— Не знаю. У нас были такие проблемы. Может, другим легче оказалось.

— Главный урок, который вам преподала Англия?

— Платить за все! За то, что можно, и за то, что нельзя. За въезд в город, за парковки, еще за какие-то вещи. Понятно, что дело не в деньгах. Раздражало, что надо постоянно об этом думать. Что можно, что нельзя. В Москве, конечно, тоже сейчас что-то подобное происходит, но тогда трудно было к этому привыкнуть.

— У «Зенита» и «Челси» есть что-то общее?

— Крепкие владельцы. Английский чемпионат во всем мире, конечно, лучше знают, и возносят его больше. Но могу сказать, что в «Зените» все устроено на высшем уровне, даже по сравнению с европейскими клубами. А в чем-то и лучше. Например, с точки зрения медицины.

— К вашим болячкам более внимательно относятся?

— По-моему, Андрей Аршавин об этом уже рассказал как-то.

«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» И НЕМЕЦКИЙ СОЛДАТ

— На этом сборе видели вас с книгой в руках. Что читаете, если не секрет?

— Взял с собой вещь по любимой военной теме. Автор — Александр Верт. Британский журналист, работавший в СССР в годы Великой Отечественной войны.

— Последний артефакт в вашей военной коллекции?

— В последний день отпуска купил в Москве советские плакаты времен войны «Боевой карандаш». Кто владеет темой, поймет о чем идет речь.

— Вам важно пополнять коллекцию количественно или качественно?

— Тех же плакатов осталось очень мало. А вообще покупаю то, что мне нравится. Может, я в прошлой жизни был солдатом? Жена все просит остановиться. С другой стороны, хорошо, что я не пью. Представляете, если бы был коллекционером и при этом еще и пил? (смеется).

— Лучший на ваш взгляд фильм о второй мировой войне?

— У нас очень неплохую картину сделали «28 панфиловцев». Сейчас многие оспаривают эту историю, но я думаю, во время войны таких было тысячи. А зарубежный фильм — «Спасти рядового Райана». Но вообще их много хороших. Смотрю каждый новый, что выходит о войне.

— Кого бы вы сами сыграли в кино, будь у вас выбор?

— Недавно хотел напроситься в какой-нибудь фильм сыграть немецкого солдата.

— Почему именно немецкого?

— Просто у меня в коллекции есть полный комплект формы. Но боюсь, не возьмут.

— А кто бы мог сыграть вас?

— Если подгримировать красиво Артура Юсупова, он мог бы исполнить!