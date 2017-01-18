Фернандес: Футболистам понятны требования нового главного тренера ЦСКА Ганчаренко

Ганчаренко возглавил ЦСКА в декабре, сменив в должности Леонида Слуцкого. Армейцы в настоящее время проводят свой первый в 2017 году тренировочный сбор в Испании.

«У каждого главного тренера свое видение по каждому вопросу, от глобальных — до мелочей. Могу сказать, что мы поняли новые требования и выполняем их, все идет по плану. Виктор Михайлович уже работал в ЦСКА, у нас было время сойтись с ним поближе, получше узнать его. Это великолепный человек и замечательный специалист, я получаю удовольствие от совместной работы. Наверное, сейчас еще не время долго говорить о том, что поменялось — рисунок игры будет ясен к концу сборов», — сказал Фернандес, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

«Можно сказать, мы уже втянулись, но все равно мышечные боли, усталость пока будут сопровождать нас и дальше. Это абсолютно нормально при таких нагрузках, более того — это единственный шанс правильно подготовиться к сезону. Мы уже держим в мыслях 4 марта, игру с “Зенитом”, которой возобновится для нас чемпионат. Сейчас нужно делать все, чтобы подойти к рестарту первенства во всеоружии», — отметил Фернандес.