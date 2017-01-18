ФИФА не получала обращений от «Сент-Этьена» по трансферу Йоана Молло в «Зенит»
Международная федерация футбола (ФИФА) не получала обращений со стороны французского «Сент-Этьена» по поводу перехода Йоана Молло в
санкт-петербургский «Зенит», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФИФА.
Молло перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Зенит» 10 января. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось о намерении «Сент-Этьена» обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств перехода француза. Как утверждает L’Equipe, сумма перехода полузащитника составила 3,5 миллиона евро, из которых 500 тысяч — сумма трансфера, а 3 миллиона — различные бонусы и комиссионные.
Таким образом,
«На момент ответа в ФИФА не зарегистрировано обращение “Сент-Этьена” по вопросу трансфера Молло», — сообщили в
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