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18 января 2017, 22:09 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФИФА не получала обращений от «Сент-Этьена» по трансферу Йоана Молло в «Зенит»

Международная федерация футбола (ФИФА) не получала обращений со стороны французского «Сент-Этьена» по поводу перехода Йоана Молло в санкт-петербургский «Зенит», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФИФА.

Молло перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Зенит» 10 января. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось о намерении «Сент-Этьена» обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств перехода француза. Как утверждает L’Equipe, сумма перехода полузащитника составила 3,5 миллиона евро, из которых 500 тысяч — сумма трансфера, а 3 миллиона — различные бонусы и комиссионные.

Таким образом, из-за подобного оформления сделки бывший клуб Молло французский «Сент-Этьен», которому полагалось 50% от суммы трансфера полузащитника, получил 250 тысяч евро вместо 1,75 миллиона.

«На момент ответа в ФИФА не зарегистрировано обращение “Сент-Этьена” по вопросу трансфера Молло», — сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

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