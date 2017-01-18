ФИФА не получала обращений от «Сент-Этьена» по трансферу Йоана Молло в «Зенит»

Молло перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Зенит» 10 января. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось о намерении «Сент-Этьена» обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств перехода француза. Как утверждает L’Equipe, сумма перехода полузащитника составила 3,5 миллиона евро, из которых 500 тысяч — сумма трансфера, а 3 миллиона — различные бонусы и комиссионные.

Таким образом, из-за подобного оформления сделки бывший клуб Молло французский «Сент-Этьен», которому полагалось 50% от суммы трансфера полузащитника, получил 250 тысяч евро вместо 1,75 миллиона.