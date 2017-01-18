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18 января 2017, 19:24 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Агент Олунге: Мы контактировали с ЦСКА

Исраэль Ронин Кармо, агент нападающего шведского «Юргордена» Майклу Олунге, подтвердил информацию об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА.

В минувшем сезоне Олунга забил 12 мячей и отдал 4 передачи в 27 матчах чемпионата. Ранее сообщалось, что действующий клуб игрока может расстаться с ним за четыре миллиона евро.

— На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует — со мной контактировали представители армейцев, — цитирует championat.com Кармо. — Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всем скоро узнаете.

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