Агент Олунге: Мы контактировали с ЦСКА
Исраэль Ронин Кармо, агент нападающего шведского «Юргордена» Майклу Олунге, подтвердил информацию об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА.
В минувшем сезоне Олунга забил 12 мячей и отдал 4 передачи в 27 матчах чемпионата. Ранее сообщалось, что действующий клуб игрока может расстаться с ним за четыре миллиона евро.
— На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует — со мной контактировали представители армейцев, — цитирует championat.com Кармо. — Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всем скоро узнаете.
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