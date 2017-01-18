Агент Олунге: Мы контактировали с ЦСКА

В минувшем сезоне Олунга забил 12 мячей и отдал 4 передачи в 27 матчах чемпионата. Ранее сообщалось, что действующий клуб игрока может расстаться с ним за четыре миллиона евро.

— На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует — со мной контактировали представители армейцев, — цитирует championat.com Кармо. — Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всем скоро узнаете.