Бериша: В «Тереке» меня встретили очень дружелюбно и хорошо

«Я в “Тереке” уже около недели. Чувствую себя хорошо, но мне нужно ещё время, чтобы познакомиться со всеми получше. Меня встретили очень дружелюбно и хорошо. У меня было несколько предложений, но, учитывая, что в “Тереке” играют двое албанцев, подумал, что мне будет проще тут адаптироваться. Да и предложением “Терека” я был доволен.



Мне довелось сыграть против “Терека” дважды — в прошлом сезоне и минувшей осенью, тогда я вышел на замену во втором тайме. Знал, что “Терек” — хорошая команда, которая особенно хорошо выступает в текущем сезоне. Надеюсь стать частью команды и приносить ей пользу. Ранее я не бывал в Грозном, но Балай и Роши рассказывали мне о городе. Теперь мне не терпится попасть туда, чтобы увидеть всё самому. Знаю, что матчи между “Тереком” и “Анжи” — это кавказское дерби. Смотря на трибуны, понимаешь, что отношения между болельщиками команд братские и очень тёплые. И даже при переполненном стадионе все наслаждаются и болеют очень дружно. Я провёл хорошее время в “Анжи”, желаю им удачи и всего наилучшего, чтобы всё у них было хорошо.



Какой номер взял в “Тереке”? Хотел бы 23-й номер, под которым всегда играю, но он был занят, поэтому выбрал номер 77.



Чувствуется, что команда прогрессирует с каждым годом. Об этом говорят и набранные очки, и место в таблице. Если мы будем продолжать в том же духе, прилагая максимум усилий, думаю, у нас есть шансы попасть в Лигу Европы. Почему бы и нет?» — заявил Бериша.